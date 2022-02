De Salazar su Via B. Tortolini aprire un tavolo di confronto con i residenti

Sui lavori di Via B. Tortolini, al momento sospesi, è necessario attivare un vero tavolo di confronto tra i residenti e amministrazione municipale.

Lo scorso 2 febbraio i residenti hanno trovato sotto casa un’area di cantiere a loro insaputa con l’ obiettivo di eliminare tutti i parcheggi presenti sulla carreggiata. L’ Assessore competente ha effettuato un sopralluogo sul posto la scorsa settimana con i residenti e ieri durante lo svolgimento della commissione lavori pubblici da me richiesta per affrontare il tema non è stata fornita alcuna informazione dagli uffici tecnici sulle eventuali modifiche apportare al modifiche del progetto.

È necessario attivare un vero tavolo di confronto tra residenti e direzione tecnica del municipio per trovare una soluzione che non penalizzi chi vive a Via Tortolini

Lo dichiara in una nota Francesco De Salazar Capogruppo della Lega al Municipio II.