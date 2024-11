De Santis (LcR): “Subito consiglio straordinario su agenti di PL investiti. Sindaco accolga richiesta con urgenza”

“La vicenda dei tre agenti di Polizia Locale investiti in via Tiburtina durante l’espletamento delle proprie mansioni impone una seria e approfondita riflessione sul tema della sicurezza del lavoro.

A tal proposito, chiederò oggi stesso la convocazione di un consiglio straordinario finalizzato non solo a fare chiarezza sull’accaduto, ma altresì a individuare le misure e le iniziative da porre in essere affinchè episodi del genere non abbiano più a ripetersi.

Contestualmente, sarà importante che Roma Capitale – anche attraverso l’indirizzo dell’ Assemblea Capitolina – individui le tutele più opportune e necessarie a sostegno dei tre agenti del Corpo feriti, in particolar modo nei riguardi dello sfortunato ragazzo neoassunto che ha riportato le conseguenze più gravi.

Confido nella sensibilità del sindaco Gualtieri e di tutte le forze politiche di maggioranza e opposizione affinchè questo Consiglio possa svolgersi in tempi rapidi e con la massima urgenza che la situazione in oggetto richiede”.

Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis.

