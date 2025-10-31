Decima Malafede, bonificato il casale del Risaro: eliminate 20 tonnellate di rifiuti

È stato completato l’intervento di bonifica del casale rurale di via del Risaro, all’interno della Riserva naturale di Decima Malafede, in un’area di circa 28 ettari assegnata nell’ambito del secondo bando capitolino per la nuova imprenditoria agricola.

L’operazione, disposta dal Dipartimento Tutela Ambiente di Roma Capitale, ha permesso di rimuovere oltre 20 tonnellate di rifiuti, tra cui circa la metà di materiali ingombranti e 7 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).

La bonifica ha interessato anche le aree esterne al casale, pesantemente degradate da anni di sversamenti abusivi e incendi.

Ora il sito è stato restituito alla piena fruibilità dell’azienda agricola assegnataria, che potrà avviare la ristrutturazione dell’edificio per realizzare un progetto multifunzionale dedicato alla valorizzazione delle produzioni agricole locali e a iniziative didattiche e divulgative a carattere agroambientale.

“Con questo intervento – ha dichiarato Sabrina Alfonsi, assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti – viene restituito alla città un bene pubblico dopo anni di abbandono e degrado. Il casale del Risaro potrà diventare un centro di valorizzazione agricola e di educazione ambientale, in sinergia con le realtà associative del territorio e con i percorsi naturalistici della riserva, come il Sentiero Trilussa”.

Alfonsi ha ricordato anche come la bonifica del Risaro si inserisca in un percorso più ampio di recupero dei casali agricoli romani, come avvenuto nel complesso del Borghetto San Carlo, nella tenuta del Parco di Veio, divenuto un modello di agricoltura urbana sostenibile e inclusiva grazie al lavoro della cooperativa Co.r.ag.gio.

