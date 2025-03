Decimo compleanno del Museo Casal de’ Pazzi

Quali sono stati i passi fondamentali verso l’apertura al pubblico del Museo di Casal de’ Pazzi, avvenuta con una grande festa il 30 marzo del 2015, e cosa è stato realizzato nell’ultimo decennio?

In questo importante anniversario, che celebra i primi dieci anni dall’inaugurazione – momento chiave nella storia del quartiere di Rebibbia/Casal de’ Pazzi e non solo – molti amici di vecchia data contribuiscono a festeggiare la speciale ricorrenza con la partecipazione a una visita tematica interattiva, corredata da un’esposizione temporanea ricca di testimonianze, ricordi, doni realizzati dalle scuole e da tutte le squadre di Volontari del Servizio Civile Universale “Il Museo va in Periferia” succedutesi dal 2015 a oggi.

Attività a cura di: Gian Luca Zanzi, Letizia Silvestri, Paola Bellagamba, Volontari Servizio Civile Universale 2024-25

Con il contributo e la partecipazione speciale degli ex Volontari del Servizio Civile Universale, la ex Responsabile del Museo Prof.ssa Patrizia Gioia e classi e docenti dell’IC “G. Palombini”