Decoro al Colle Oppio: sgomberati alloggi abusivi e bonificate le aree archeologiche

Proseguono le attività di contrasto al degrado da parte della Polizia Locale di Roma Capitale.

Dopo gli interventi nel II Municipio, gli agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) sono entrati in azione nel parco del Colle Oppio, con operazioni mirate al ripristino del decoro in due diverse aree.

Rimosso un alloggio di fortuna

In prossimità dell’ingresso di viale Fortunato Mizzi, con la collaborazione di AMA, sono stati rimossi rifiuti e un alloggio di fortuna realizzato con materiali di risulta, situato a ridosso del muro di confine vicino ad alcune abitazioni.

L’occupante, un 32enne originario della Guinea, ha rifiutato l’assistenza alloggiativa proposta tramite la Sala Operativa Sociale.

Ripulita l’area sopra via del Monte Oppio

I controlli sono proseguiti nella parte sovrastante il parco, in via del Monte Oppio all’altezza di via Cesare Ceradini.

Anche in questo caso, con il supporto di personale e mezzi AMA, l’area è stata liberata da masserizie e rifiuti abbandonati tra i cespugli e in prossimità di reperti archeologici.

Al momento dell’intervento non sono state trovate persone sul posto.

