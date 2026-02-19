Ripristino decoro urbano: due vaste operazioni in zona San Lorenzo e stazione Tiburtina

Due operazioni interforze in poche ore, tra San Lorenzo e l’area della Stazione Tiburtina, per riportare sicurezza e decoro urbano nel territorio del II Municipio.

Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, agenti del Reparto NAE (Nucleo Assistenza Emarginati) del II Gruppo Sapienza, unitamente alla Polizia di Stato dei Commissariati San Lorenzo e Porta Pia, con il supporto operativo di Ama, sono intervenuti in alcune delle zone più critiche del quadrante.

San Lorenzo: cinque fermati e un arresto

Il primo intervento si è concentrato tra via dei Peligni e via di Porta Tiburtina, nel cuore di San Lorenzo. Qui le forze dell’ordine hanno proceduto alla rimozione di un’ingente quantità di masserizie e rifiuti, restituendo decoro a un’area segnalata da tempo dai residenti.

Nel corso delle attività sono stati fermati cinque senza fissa dimora, tutti di origine extracomunitaria. Uno di loro, privo di documenti di identità, è stato accompagnato dagli agenti del Commissariato di San Lorenzo presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per accertamenti sulla sua posizione sul territorio nazionale.

Durante un controllo di iniziativa, gli agenti della Polizia di Stato hanno inoltre arrestato un 33enne di nazionalità egiziana che ha opposto resistenza agli accertamenti.

Tiburtina: aree ripulite, nessun occupante

La seconda operazione ha riguardato le aree attorno alla Stazione Tiburtina e piazzale delle Crociate: dalla rampa di immissione in tangenziale, tra via Tiburtina e la direttrice per San Giovanni, fino al tratto sotto il cavalcavia all’altezza della stazione.

In questo caso non sono stati trovati occupanti sul posto, ma l’intervento ha consentito di bonificare completamente le aree interessate.

Oltre 10 metri cubi di rifiuti rimossi

Complessivamente sono stati rimossi oltre 10 metri cubi di materiali e rifiuti.

