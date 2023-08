Definanziata la chiusura dell’Anello Ferroviario di Roma

“E’ una brutta notizia quella del definanziamento da parte del Ministro delle Infrastrutture sul progetto della chiusura dell’anello ferroviario; un’opera indispensabile per l’intera città, attesa da anni e su cui nell’ultimo anno e mezzo con l’amministrazione capitolina ed RFI abbiamo lavorato concretamente andando avanti con la progettazione e la programmazione.

Un definanziamento che colpisce proprio il primo lotto dell’infrastruttura, vale a dire la tratta Tor di Quinto – Vigna Clara, che ora si ritrova con 175 milioni di euro in meno sulla progettazione e solo 87 milioni a disposizione. Briciole per un’infrastruttura fondamentale per il nostro quadrante e per la mobilità di tutta Roma. Una scelta poco seria del Governo, che ha trasferito gli stessi fondi per altre opere al nord e che dimostra ancora una volta il poco interesse per le periferie romane e per la loro crescita.

La promessa è che gli stessi fondi saranno reinseriti nella legge di Bilancio di fine anno, ma noi alle promesse preferiamo i fatti e per questo non resteremo a guardare. Per il nostro territorio e per Roma.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati