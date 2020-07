Degrado al Parco dei Ravennati a Ostia Antica

Il sito storico-archeologico di Ostia Antica è universalmente riconosciuto come uno dei più belli al mondo.

Gli Scavi Archeologici, il Borgo con la sua Rocca quattrocentesca, turisticamente conosciuta come Il Castello di Giulio II, e, assolutamente come dimenticare il suo bellissimo Parco dei Ravennati.

Il Parco dei Ravennati, un polmone verde naturale, che circonda in un abbraccio gonfio di ossigeno tutto il Borgo di Ostia Antica con i suoi gioielli storici all’interno, uno spettacolo della natura, deturpato dall’incuria, dall’incivilta’ e da un ingiustificato abbandono.

In questi tristi momenti pandemici, il Parco dei Ravennati accoglie da qualche tempo, nelle ore notturne, povere anime in cerca di un giaciglio sicuro affogando la loro triste vita in un mare agitato di alcool e birra.

Giacigli che al mattino vengono abbandonati presentandosi come cumuli di rifiuti, decine di bottiglie e lattine vuote in un tappeto di vetri, pericolosissimi, di bottiglie frantumate nei fumi dell’alcool.

Ecoitaliasolidale invita l’amministrazione del X Municipio e il Comune di Roma ad un maggior controllo dell’area verde, all’installazione di video sorveglianza, la recinzione e la chiusura del Parco ad orari programmati per una maggiore tutela dell’area verde e per la sicurezza dei fruitori del Parco, gioiello prezioso in un mare di incertezze ambientali e amministrative.

Ecoitaliasolidale X Municipio, si rende disponibile in un confronto con l’amministrazione e gli assessorati competenti, per una soluzione condivisa a favore e a salvaguardia di un assoluto…..