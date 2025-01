“Degrado, rimuovere i cassonetti gialli dalle strade”

«I cassonetti gialli destinati alla raccolta degli indumenti offrono un’immagine negativa della città di Roma, soprattutto agli occhi dei milioni di pellegrini che si recheranno nella Capitale in occasione dell’Anno Santo.

Ormai è consuetudine vederli presi d’assalto e danneggiati da persone che vi rovistano, trasformando l’area circostante in un luogo di degrado. Inoltre, il servizio di svuotamento procede in maniera estremamente lenta, con il risultato che gli indumenti restano abbandonati a terra per diversi giorni prima di essere prelevati, una situazione particolarmente evidente nelle periferie.

Alla luce di ciò, la presenza di tali cassonetti sulle strade cittadine appare priva di senso. La soluzione più immediata consiste nella loro completa rimozione, nella revisione dei termini contrattuali relativi al servizio e nella ricollocazione dei cassonetti all’interno dei centri di raccolta AMA dislocati nei vari municipi. Se il Sindaco di Roma vuole risolvere il problema non ha altra scelta.»

Lo dichiara Alessandro Ieva, capogruppo del Movimento 5 Stelle del Municipio Roma X

