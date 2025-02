Del nostro tempo. Poesie (2019-2021) di Lorenzo Poggi al Pentatonic

Domenica 23 febbraio 2025, dalle 16,30 alle 18,30*presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina

Incontro con Lorenzo Poggi e il suo libro: Del nostro tempo. Poesie (2019-2021), Edizioni Progetto Cultura 2024

In conversazione con l’autore: Plinio Perilli e Anna Maria Curci

«Le poesie di Poggi ci parlano di notti insonni e di pensieri che nascono all’impronta e si fortificano tanto da non consentire il sonno, di ricordi di età ormai lontane (“squarci di portoni / dove si trattengono i ricordi”); …La natura rappresenta sempre la collocazione privilegiata delle liriche, il suo sostrato fondamentale, la circostanza ambientale in cui maturano i pensieri, ma è essa stessa oggetto delle liriche nelle variegate forme e colori che le stagioni le affida». (Lorenzo Spurio)

Lorenzo Poggi (Roma 1943) è stato per oltre venti anni capo redattore della “Guida delle Regioni d’Italia”, annuario d’informazioni anagrafiche sulle principali strutture nazionali e regionali pubblicato in tre volumi per oltre 4000 pagine. In poesia ha pubblicato 15 raccolte.

Molte sue poesie sono presenti in antologie sia elettroniche sia cartacee. Inoltre, è stato segnalato con premi speciali della giuria ed è stato finalista in diversi concorsi letterari.

Con La nauseatudine (La Vita Felice, 2019) ha vinto nel 2020 il primo premio nella sezione libri editi del concorso nazionale di poesia “L’arte in versi”.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2025 (5€). Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.

