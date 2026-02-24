Delitto a Cornelia: un lite per una ragazza, il fendente fatale estratto da una scarpa. Poi la fuga in metro verso Milano

Un chiarimento finito nel sangue, una lama estratta da una scarpa e un ragazzo di 21 anni che si accascia a terra, morente, davanti ai passanti attoniti.

È la cronaca del tragico omicidio di Mohammed Hegazy Ibrahim Elsayed, giovane muratore egiziano, ucciso domenica pomeriggio in zona Cornelia.

Un delitto risolto a tempo di record dai Carabinieri della Compagnia San Pietro, che hanno chiuso il cerchio attorno a tre giovanissimi nordafricani.

La trappola e il fendente fatale

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il movente sarebbe legato a “frasi irriguardose” rivolte a una ragazza italiana, una questione d’onore che la vittima e il suo presunto assassino, il connazionale 23enne Alsahid Salama Jazar, avevano deciso di risolvere “alla vecchia maniera”.

L’appuntamento per il chiarimento si è trasformato subito in uno scontro armato. Mohammed si era presentato con un taglierino, ma Jazar era preparato al peggio: aveva nascosto un coltello in una scarpa.

Durante la lite, il 23enne ha estratto l’arma e ha sferrato un unico, chirurgico colpo al costato sinistro, centrando il cuore del 21enne.

Mentre la vittima stramazzava al suolo, l’aggressore fuggiva, lasciando i due complici — A.S (19 anni) e A.S.M.F (20 anni) — a tentare un inutile soccorso davanti ai testimoni.

La fuga verso Tiburtina e l’arresto

Grazie al massiccio presidio delle forze dell’ordine nell’area, disposto dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, i primi due complici sono stati fermati in flagranza di reato dai Carabinieri quasi in contemporanea con l’omicidio.

La caccia all’uomo per l’autore materiale si è invece spostata sui binari. Jazar, dopo aver gettato il coltello insanguinato in un cassonetto dei rifiuti, ha preso la metropolitana a Cornelia, ha cambiato linea a Termini ed è arrivato alla Stazione Tiburtina, pronto a saltare su un treno per Milano.

Qui, i militari dell’Esercito impegnati nell’operazione “Strade Sicure” lo hanno intercettato e consegnato ai Carabinieri, che lo hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria.

L’arma del delitto nei rifiuti

Il cerchio si è chiuso definitivamente con il ritrovamento dell’arma. In una macabra caccia al tesoro tra i rifiuti, i militari dell’Arma, supportati dal personale dell’AMA, hanno setacciato decine di cassonetti fino a recuperare il coltello, ancora sporco di sangue.

Cornelia resta sorvegliata speciale

Mentre sul luogo del delitto compaiono i primi fiori e scritte in memoria di Mohammed, un giovane descritto da tutti come un lavoratore onesto, la zona di Cornelia resta sorvegliata speciale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.