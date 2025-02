“Dentro” di Sandro Bonvissuto al The Forum

Sabato 8 febbraio 2025 alle ore 17.00 presso The Forum piazza del Pigneto 8/A presentazione del libro “Dentro” di Sandro Bonvissuto.

“Dentro” è un libro fuori dal consueto, per struttura e scrittura, e non è semplice parlare di pagine destinate alla lettura più intima e privata.

L’autore farà ascoltare e respirare le sue emozioni tramite le riflessioni del suo “Dentro”, facendo scappare magari anche una “lacrimuccia riflessiva”.

Il libro

L’esistenza di un uomo raccontata a ritroso, dall’età adulta all’infanzia, attraverso tre momenti capitali della sua vita: l’esperienza del carcere, la nascita casuale di una grande amicizia, il giorno in cui, imparando ad andare in bicicletta, scopre all’improvviso com’è fatto suo padre. Dentro è il carcere di mura che non agiscono sui corpi, eppure imprigionano. Non le tocchi e non ti toccano, fanno male per il solo fatto di esistere. Dentro è il posto dove le gioie e i dolori di quando si è bambini pulsano piú forti, destinati a rimanere per sempre. Un libro folgorante, essenziale, scritto con una sincerità e una purezza rare. Con l’urgenza della letteratura e, prima ancora, della vita.

L’autore

Laureato in filosofia alla Sapienza – Università di Roma nel 2009, esordisce come scrittore nel 2010, pubblicando la raccolta Nostalgia del vento (Amaranta editrice) composta da tre racconti. Nel 2012 pubblica per Giulio Einaudi Editore la raccolta di racconti Dentro, con cui vince il Premio Chiara 2013 (davanti a Marco Vichi e Mauro Corona) ed è selezionato tra i finalisti del Premio Dessì 2012. Sempre per Einaudi nel 2013 è coautore dell’antologia Scena Padre e nel 2020 dà alle stampe il romanzo La gioia fa parecchio rumore.

