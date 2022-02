Deposta dal Presidente Lanzi una corona in via dei Prati dei Papi

“Questa mattina, 14 febbraio 2022 ho deposto una corona in via dei Prati dei Papa, nel luogo in cui 35 anni fa persero la vita gli agenti della Polizia di Stato Rolando Lanari e Giuseppe Scravaglieri, barbaramente uccisi dalle Brigate Rosse.

Mentre ero lì molte persone si sono fermate per raccontarmi di quel maledetto 14 febbraio 1987, la paura provata negli istanti dell’assalto e il dolore per la morte dei due agenti. Una ferita ancora aperta per il quartiere Marconi e per il Municipio Roma XI Arvalia Portuense”.

Così su facebook il presidente dell’XI Municipio, Gianluca Lanzi.