Derby all’Olimpico: prima dell’avvio della partita, intercettato furgone carico di merce illegale

Il calcio acceso dalle emozioni sugli spalti e, fuori dallo stadio, la vigilanza serrata delle pattuglie.

In occasione dell’incontro calcistico tra Lazio e Roma di ieri all’Olimpico, la Polizia Locale di Roma Capitale ha messo in campo un piano straordinario di controlli per garantire sicurezza e ordine pubblico.

A poche ore dal fischio d’inizio, gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), insieme ai colleghi del XV Gruppo Cassia, hanno intercettato un furgone Ford Transit nei pressi di viale di Tor di Quinto.

All’interno, un vero e proprio mini-market abusivo su quattro ruote: oltre 600 bottigliette d’acqua e birra, un centinaio di impermeabili, carrelli e attrezzature per improvvisare la vendita illegale attorno allo stadio.

Il carico è stato immediatamente sequestrato. Per il conducente, un italiano di 40 anni, è scattata una multa salata da circa 5mila euro, oltre all’ordine di allontanamento per 48 ore dall’area dell’Olimpico.

Non è stato l’unico caso. Durante i controlli, gli agenti hanno fermato anche un parcheggiatore abusivo di origine bengalese, sorpreso in via Alessandro Fleming. Per lui è scattata la denuncia e il sequestro dei proventi dell’attività illecita.

