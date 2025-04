Derby Lazio-Roma, scatta il piano sicurezza: 2000 agenti, divieti di sosta e controlli stradali

Il derby della Capitale in programma domenica sera, che vedrà fronteggiarsi Lazio e Roma allo stadio Olimpico, è ormai alle porte, e con esso il piano di sicurezza che accompagnerà l’intero evento.

Un imponente dispositivo di duemila agenti sarà schierato per garantire il corretto svolgimento della partita e prevenire ogni forma di disordine, una cifra record che testimonia l’importanza della sfida, non solo sportiva ma anche in termini di sicurezza pubblica.

A fare da cornice a questo piano di sicurezza, il tavolo tecnico che si è tenuto in prefettura sotto la guida del questore Roberto Massucci, dove sono state definite tutte le misure necessarie.

Le forze dell’ordine, tra cui Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Roma Capitale, inizieranno già da venerdì con le prime attività di monitoraggio, bonifica e controllo nelle zone sensibili, per preparare la città all’afflusso dei tifosi.

Un Derby notturno ad alto rischio

La stracittadina, che si disputerà alle 20:45 di domenica 13 aprile, sarà un derby notturno, un evento che richiama ancora maggiormente l’attenzione su tutti gli aspetti legati alla sicurezza, soprattutto dopo il precedente derby con i riflettori accesi che mancava da sei anni.

Come sempre, la zona attorno allo stadio Olimpico sarà al centro dell’attenzione, ma il piano di sicurezza si estenderà a tutta la città, con un ampio raggio di intervento per garantire che la partita si svolga senza intoppi.

Le forze dell’ordine monitoreranno non solo le aree circostanti lo stadio, ma anche le principali arterie stradali e i luoghi di ritrovo delle due tifoserie, a partire dal pomeriggio di domenica. Tutti gli spostamenti saranno regolati in modo da evitare assembramenti e frizioni tra i sostenitori delle due squadre.

Le zone a rischio e la divisione dei contingenti

Per il corretto svolgimento del piano, sono state individuate quattro zone strategiche intorno allo stadio, ognuna delle quali sarà monitorata con particolare attenzione.

Le aree di piazza Mancini e piazzale Clodio saranno riservate ai tifosi della Roma, mentre quelle di ponte Milvio e Flaminio accoglieranno i tifosi della Lazio. Ogni settore vedrà la presenza di forze dell’ordine appositamente dislocate, con servizi di osservazione e prevenzione mirati per entrambe le tifoserie.

La viabilità e i divieti di sosta

Come consuetudine, prima della partita scattano le misure per la gestione del traffico, che includono divieti di sosta temporanei e altre restrizioni, in modo da garantire l’afflusso e il deflusso ordinato dei tifosi e prevenire incidenti.

Già da sabato sera, piazzale Clodio sarà destinato alla tifoseria romanista, mentre i biancocelesti troveranno il proprio spazio in viale della XVII Olimpiade, che per l’occasione sarà ampliato.

Inoltre, per evitare disagi e garantire una viabilità fluida, tutti i veicoli dovranno essere sgomberati entro le 8 di domenica 13 aprile da viale dello Stadio Flaminio e piazzale Ankara, al fine di consentire l’allestimento delle aree per i tifosi e dei percorsi di accesso allo stadio.

