Derealizzato al Teatro OFF/OFF: Il nuovo spettacolo di Leonardo Bocci

L’ironia e la satira si fanno in rete. Un concetto caro a Leonardo Bocci che, un video dopo l’altro, accresce i suoi numeri sui social, strappando sorrisi e like ai followers con reel che affrontano tematiche attuali e spesso criticano con simpatia i fatti della società e i suoi protagonisti.

Questa volta però, Leonardo sfonda la parete del display per aprirsi al pubblico teatrale e sul palco dell’OFF/OFF Theatre, darà vita a “Derealizzato”.

Il nuovo spettacolo dell’attore e content creator romano, sarà in scena in via Giulia da venerdì 7 a domenica 9 febbraio.

Il testo – un turbinio di ironia e irriverenza firmato dallo stesso Bocci con Matteo Cirillo e Antonio Agrestini, diretto da Danila Stalteri -, segue le vicende di Leonardo, un trentenne alle prese con le ansie e le paure quotidiane che caratterizzano la vita moderna.

Leonardo, è un personaggio brillante ma afflitto da un costante senso di inadeguatezza, naviga tra situazioni tragicomiche e riflessioni profonde, offrendo uno sguardo sincero e tagliente sulle pressioni sociali, le aspettative irrealistiche e il continuo confronto con gli altri.

Lo spettacolo alterna momenti di grande leggerezza a episodi emozionanti, dipingendo un ritratto autentico e universale delle sfide interiori che accomunano la generazione dei trentenni di oggi.

“Derealizzato” è un viaggio attraverso la mente di Leonardo, dove ilarità e sensibilità si intrecciano, rivelando la complessità dell’esperienza umana in un mondo sempre più alienante.

