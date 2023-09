Desaparecidos. Memoria e Giustizia è il tema di un Convegno il 21 settembre ore 17.30 alla Casa della Memoria e della Storia in via S. Francesco di Sales 5 a Roma.

Interverranno:

Fabrizio De Santis, pres. ANPI provinciale di Roma;Horacio Pietragalla Corti, Ministro per i Diritti Umani della República Argentina;

Arturo Salerni, difensore legale di numerosi familiari delle vittime della dittatura argentina;

Paola Garbarini, Rete per l’Identità;

Jorge Ithurburu, Presidente 24marzo Onlus.

Giovedì 21 settembre sarà a Roma il Ministro per i Diritti Umani della República Argentina Horacio Pietragalla Corti.

Ci sono due procedimenti di estradizione in corso: uno per l’allora agente dei servizi segreti argentini (SIDE) Daniel Cherutti accusato di 19 omicidi; l’altro per il cappellano militare Franco Reverberi, estradizione concessa dalla Corte d’Appello di Bologna e ora all’esame della Cassazione (per un omididio e sette casi di tortura).

Si sta svolgendo inoltre a Roma il dibattimento del processo contro il Capitano uruguaiano Jorge Troccoli, accusato di tre omicidi. In queste settimane si attende la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del Ten Col. Carlos Malatto per otto omicidi avvenuti a San Juan nel 1976. In Italia la Rete per l’Identità e i Consolati argentini hanno svolto 19 test del DNA su presunti figli di desaparecidos residenti in Italia. Nei quattro processi l’Argentina ha nominato -dietro richiesta di Pietragalla- come difensore l’Avv. Arturo Salerni.