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Detox o non detox, questo è il dilemma?

I cinque passi di educazione alimentare per ripartire

Dottor Emanuele Fanella, Biologo nutrizionista - 28 Agosto 2026

Il famosissimo drammaturgo e poeta inglese William Shakespeare scriveva nel suo Amleto: «Essere o non essere, questo è il dilemma». Trasferendo questa celebre frase ai giorni nostri, precisamente al rientro dalle vacanze, la domanda che tormenta milioni di persone diventa: «detox o non detox?»

Il mese di settembre porta con sé il classico rituale del rientro: si riaprono le scuole, si torna in ufficio e, quasi inevitabilmente, ci si guarda allo specchio con un pizzico di senso di colpa per i peccati di gola estivi.
La tentazione più comune? Cercare la via di fuga più rapida e drastica, gettandosi a capofitto in intrugli “detox”, digiuni punitivi o diete da fame trovate sul web. Ma la biochimica del nostro corpo ci dice una cosa molto diversa: queste scorciatoie non solo non funzionano, ma rischiano di bloccare il metabolismo e peggiorare il nostro rapporto con il cibo.

Il grande bluff dei prodotti depurativi

Sfatiamo un mito: non esiste alcun beverone, pillola o tisana miracolosa in grado di disintossicare l’organismo. Il nostro corpo possiede già la macchina purificatrice migliore che esista: si chiama fegato, ed è supportata dall’instancabile lavoro di reni e intestino.
Quando rientriamo dalle ferie e ci sentiamo gonfi, non siamo “intossicati”, ma semplicemente reduci da un periodo in cui abbiamo introdotto più sale, più zuccheri raffinati e magari qualche aperitivo in più. La risposta biologica a questo surplus non è il digiuno, ma il ritorno alla regolarità.
Le diete drastiche post-vacanze ottengono un solo risultato: fanno perdere liquidi e massa muscolare, preparando il terreno al classico effetto yo-yo.

La psicologia del rientro: vietato punirsi

Dal punto di vista psicologico, considerare il cibo come una “punizione” per gli eccessi estivi è l’errore più grave che si possa commettere. Il benessere non è una linea retta, e godersi la tavola in vacanza fa parte di una vita sana ed equilibrata. Se iniziamo settembre con un atteggiamento privativo, il nostro cervello entrerà in modalità di allarme, aumentando i livelli di cortisolo (l’ormone dello stress) e scatenando, nel giro di pochi giorni, attacchi di fame compulsiva incontrollabili. La chiave del successo non è la restrizione, ma la spinta gentile verso abitudini più sostenibili.

Cinque passi di educazione alimentare per ripartire

  • Riorganizzare la dispensa: eliminiamo i prodotti industriali e i cibi ultra-processati accumulati nei mesi estivi, riempiendo la cucina di alimenti freschi e integrali.
  • Ascoltare i segnali di sazietà: impariamo a mangiare lentamente, riscoprendo la differenza tra la vera fame fisiologica e la fame emotiva o legata alla noia del rientro.
  • La regola del piatto unico: componiamo i primi e i secondi piatti con verdure di stagione, carboidrati complessi integrali e con proteine nobili.
  • Idratarsi con costanza: l’acqua è il miglior drenante naturale esistente; resettare (bere almeno due litri) l’apporto idrico aiuta a smaltire i liquidi trattenuti a causa degli eccessi di sale estivi.
  • Muoversi per il piacere di farlo: iniziare con una camminata quotidiana a passo svelto per riattivare la circolazione e l’umore.

Riprendere in mano la propria routine deve essere un atto di cura verso se stessi, non un tribunale. Affidarsi al buon senso e all’educazione alimentare è l’unico vero investimento per una salute che duri tutto l’anno.

Per approfondimento:

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