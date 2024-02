Di sabbia e d’arancio canterò di Maurizio Rossi al Pentatonic

Presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in Viale Oscar Sinigaglia, 18/20 a Roma Laurentina, Domenica 25 febbraio 2024, ore 17* incontro con Maurizio Rossi e il suo libro di poesia Di sabbia e d’arancio canterò, Ed. Cofine 2023.

In conversazione con l’autore: Vincenzo Luciani e Anna Maria Curci

«Di sabbia e di arancio canterò: il verbo all’indicativo proietta nel futuro, pegno e impegno, la canzone d’amore composta da Maurizio Rossi. Non è un’annotazione secondaria, se si tiene conto che l’opera porta il duplice segno di un amore profondo e di un altrettanto profondo dolore per l’assenza.» (Dalla Prefazione di Anna Maria Curci)

Maurizio Rossi, medico specialista attualmente in pensione, scrive in lingua e in dialetto romanesco. Nel 2008 ha pubblicato la prima raccolta poetica Dal pozzo al cielo a cui sono seguite: Tempo di tulipani, 2009; Sono aratro le parole, 2011 (LietoColle); Che resta da fare, 2014 (LietoColle); Cercanno leggerezza, 2015, in dialetto romanesco; La veglia e il sogno, 2019 (Ed. Cofine, Collana Aperilibri). Nel 2022 ha pubblicato il romanzo La ruota di Duchamp (Ed. Cofine), sua prima opera in prosa. Per la poesia collabora con scritti e recensioni al sito web “Poeti del Parco” e fa parte della redazione della rivista “Periferie”. È tra i promotori dell’Associazione “Casa delle Poesie Centocelle” nel territorio del V Municipio. È socio di “La Primula”, associazione tra volontari e famiglie di disabili, nella quale partecipa al laboratorio teatrale integrato e agli spettacoli messi in scena.

*Ingresso con tessera dell’Associazione 2024. Per garantire il mantenimento dello spazio “Invito alla lettura” è gradita una consumazione.