Dicembre Arte 2021 con l’evento “Comics Story – La BIFF e la Pop Art”

L’Associazione Culturale la Farandola e la BIFF (Biblio Farandola Fumetto), con i Patrocini della Regione Lazio e di Roma Capitale Municipio V, presentano la XIV edizione del dicembre. Arte con l’evento: “Comics Story – La BIFF e la Pop Art”. Dal 10 al 28 dicembre in via Pirrotta 95 a Centocelle nel V municipio.

L’idea nasce perché all’interno dei locali dove vengono svolte le consolidate attività associative è stata realizzata una consistente biblioteca del fumetto e dell’illustrazione: la prima della Capitale. Inaugurata e aperta al pubblico nel 2016 (iscritta all’ICCU ed è in rete SBN) è di fatto un centro vitale di diffusione della cultura aperto a tutti.

Formata, al momento, da circa 7000 (settemila) tra fumetti e libri, la consistenza libraria è in aumento, sottolineando che ci troviamo in una fase di rimodulazione degli spazi interni, in virtù delle ulteriori donazioni che stanno arricchendo la biblioteca. L’intento è quello di far diventare la biblioteca stessa un centro polifunzionale, operativo sul nostro territorio e non solo. Per far diventare tutto questo realtà è importante che le Istituzioni supportino il lavoro svolto fino ad ora, affiancando l’Associazione nel progetto di crescita continuativa a lungo termine. Il fumetto può accendere, soprattutto nei ragazzi, quella “magia” definita da tanti esperti del settore “amore per l’arte”.

Il personaggio del fumetto può essere contemporaneamente importante e complesso e ognuno di noi può rispecchiarsi in esso. L’edizione 2021, dal titolo Comics Story – la BIFF e la Pop Art, è dedicata ai grandi personaggi e agli artisti del fumetto internazionale, in un confronto aperto con i colori della Pop Art.

Ancora una volta, l’Associazione e la Biff (Biblio Farandola Fumetto) confermano l’apertura a nuovi dialoghi, nuove forme di relazioni e di conoscenza, esaltando il concetto secondo il quale l’arte del fumetto e la Pop Art, pur nella diversità, sono sigillo di una cultura sempre più ricca e ampia. Questa mostra rappresenta un appuntamento che, come in tutte le edizioni precedenti del dicembre. Arte, rinnova e celebra la creatività dell’animo umano, diventando anche un momento per varcare confini culturali.

L’obiettivo è divulgare l’arte in ogni sua espressione, come forma di comunicazione universale.

L’idea proposta in questa edizione evidenzia gemellaggi culturali importanti; in particolar modo con la Biblioteca delle Nuvole di Perugia dove, attraverso un progetto comune di valorizzazione del fumetto, si propongono oltre al ricco programma anche due mostre espositive: Omaggio al genio grafico di Winsor McCay – considerato universalmente come uno dei più grandi pionieri del fumetto e del cinema di animazione – e C’era una volta il western: grandi protagonisti del fumetto western.

A partire da primo dopoguerra, per molti anni il fumetto in Italia è stato quasi sinonimo di western. Il genere aveva tutte le caratteristiche per appassionare il pubblico: grandi spazi aperti in ambientazioni esotiche, i temi della giustizia e della vendetta, affrontati personalmente in una terra senza legge, in cui vige il trionfo dell’individualismo e il mito dell’eroe solitario. Ancor prima che il regista Sergio Leone proponesse una rappresentazione tutta italiana di questi temi, personaggi come Kit Carson e Tex Willer erano già fortemente radicati nell’immaginario del nostro Paese.

Da questa passione cavalcata da tutti gli editori di fumetti, sono nati alcuni capolavori del disegno del’900, che il tempo saprà far riconoscere come tali: una scuola di grandi disegnatori si è cimentata nel racconto visivo di avventure che hanno fatto sognare intere generazioni.

PROGRAMMA:

Inaugurazione 10 dicembre 2021 – ore 19:30

Cocktail di benvenuto

Dal 11 al 17 dicembre – ore 15:30/19:00

– “La BIFF e la Pop Art” (percorso artistico all’interno della biblioteca)

– “Omaggio al genio grafico di Winsor McCay”

(mostra espositiva all’interno della galleria artistica)

Dal 18 al 28 dicembre – ore 15:30/19:00

– “La BIFF e la Pop Art” (percorso artistico all’interno della biblioteca)

– “C’era una volta il western: grandi protagonisti del fumetto western”

(mostra espositiva all’interno della galleria artistica)

Orari apertura

Scuole: 10:00/13:00 (con prenotazione)

Pubblico: 15:30/19:00

Giorni di chiusura: 24/25/26 dicembre 2021

INGRESSO GRATUITO

(L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid)