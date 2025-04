“Dieci modi per morire felici” in scena allo Spazio Diamante

Dal 11 al 13 aprile lo Spazio Diamante di via Prenestina 230B ospita Dieci modi per morire felici, l’ultimo lavoro teatrale ideato e diretto da Emanuele Aldrovandi. Un esperimento performativo originale che porta sul palco un viaggio tra “dieci vite possibili”, coinvolgendo il pubblico in modo diretto ma sempre su base volontaria.

Lo spettacolo — prodotto dalla Fondazione I Teatri di Reggio Emilia e dall’Associazione teatrale Autori Vivi — si distingue per la sua struttura particolare: ogni replica è diversa dalla precedente, grazie a un dispositivo scenico che lascia spazio al caso e all’improvvisazione, pur restando all’interno di un preciso impianto drammaturgico.

L’intento dell’opera è quello di interrogarsi, insieme al pubblico, sul complesso rapporto tra tempo e felicità, partendo dal racconto di esistenze alternative e scenari possibili. Il risultato è uno spettacolo ironico, coinvolgente e dal forte impatto emotivo.

Al termine della replica di sabato 12 aprile è previsto un incontro con la compagnia, moderato dal critico teatrale Andrea Pocosgnich.

Informazioni utili

Dieci modi per morire felici sarà in scena nella Sala Black dello Spazio Diamante nei seguenti orari:

venerdì 11 e sabato 12 aprile alle ore 21.00

domenica 13 aprile alle ore 17.00

I biglietti hanno un costo di 14 euro e sono disponibili su Ticketone o presso i botteghini della Sala Umberto e del Teatro Brancaccio.

Per maggiori informazioni: www.spaziodiamante.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.