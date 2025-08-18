Diesel “tarocco” danneggiava motori e ambiente, sequestrati oltre 2mila litri a un distributore

Un carburante che prometteva energia e affidabilità, ma che in realtà nascondeva una truffa pericolosa.

È quanto hanno scoperto i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Roma e i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza in un distributore di Valmontone, a sud della Capitale, dove sono stati sequestrati oltre 2mila litri di gasolio alterato.

Il controllo è scattato dopo analisi sul posto dai laboratori Adm, che hanno rilevato un punto di infiammabilità ben al di sotto dei limiti di legge.

Un carburante non solo in grado di danneggiare i motori, ma anche di costituire un serio rischio per l’ambiente. Il titolare dell’impianto è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Velletri per frode in commercio.

Non si tratta di un caso isolato. Solo nell’ultimo anno e mezzo, tra Roma e provincia, le forze dell’ordine hanno eseguito oltre 350 accertamenti, contestando più di 200 irregolarità: carburante di qualità scadente, litri “fantasma”, miscele fuori legge e anomalie nei prezzi esposti.

Non sono mancati diesel e benzina miscelati con oli pesanti, carburante camuffato o di contrabbando, con effetti dannosi sia per i motori sia per le tasche dei cittadini.

I controlli, intensificati con l’arrivo dell’estate, hanno riguardato anche i comuni di Colleferro e Genazzano, con l’obiettivo di proteggere gli automobilisti dai rischi di frodi e carburante pericoloso.

L’episodio di Valmontone è un monito: dietro la colonnina del distributore, ciò che sembra normale può nascondere inganni costosi e pericolosi.

