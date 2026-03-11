“DIFFIDATO”: Nello Trocchia porta a teatro il volto oscuro del nuovo potere

Soldi pubblici ai nuovi fascisti, reati per giovani riottosi e impunità per chi del potere abusa.

L’Italia del 2025 ha i tratti dell’amichettismo, dove avanzano i deputati bau bau, i cognati, le sorelle, i fedeli scudieri del nuovo potere e ha i tratti del nostalgismo, dove i saluti romani si incrociano con il culto del duce e dove il ventennio non è più tabù e busti e memorie nere sono sdoganati.

Nello Trocchia, cronista investigativo e antimafia, porta a teatro un racconto spietato e ironico del paese guidato dalle destre, dai criminali in fuga dorata agli affari tra partito di governo e destra estrema, dalle botte in carcere con garanzia d’impunità alla repressione in strada con una certezza: se non sei comprabile bisogna abbatterti.

Si cammina lungo tre inchieste: lo scoop su Santa Maria Capua Vetere e i pestaggi in carcere (la repressione), l’inchiesta sulla tragedia di Cutro e il fallimento albanese (la propaganda), l’esclusiva su Acca Larentia (il nostalgismo e la rete nera) e gli affari dei neofascisti.

Ma qual è il prezzo da pagare per raccontare tutto questo? Chi sono i responsabili della deriva? Un monologo fatto di parole, musica e video.

BIO : Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.

Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali, e per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri.

Invincibili, l’ultimo libro che ha scritto, è sui segreti della mafia albanese mentre il suo podcast si intitola Pestaggio di stato e racconta le violenze nel carcere Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere.

Per il teatro ha scritto La peste, interpretato da Nello Mascia, e Le rovine di Adriano interpretato da Urbano Barberini, musiche di Danilo Rea, con un cameo di Franca Valeri.

L’intero ricavato dello spettacolo andrà a SoleTerre: https://soleterre.org

Data e Ora Spettacolo

Da Martedì 17 a Mercoledì 18 Marzo 2026 – alle ore 21:00 –

Teatro Cometa Off – Via Luca Della Robbia 47 (Testaccio) Telefono: 06.57284637

Per i biglietti online: cliccare qui

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.