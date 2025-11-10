“Dimmi ciò che vuoi” in scena al teatro Aniene il 22 novembre

E se le Baccanti tornassero oggi, armate non di tirsi ma di ironia, smartphone e un raffinato senso della vendetta psicologica?

Nasce da questa suggestione “Dimmi ciò che vuoi”, la nuova commedia scritta e diretta da Anna Fraioli, in scena sabato 22 novembre alle 20:30 al Teatro Aniene con gli attori della compagnia de “La bottega dell’attore”.

Con l’assistenza alla regia di Noemi Antonini, lo spettacolo intreccia mito e contemporaneità in un affresco brillante e pungente sul desiderio, il potere e le maschere dell’animo umano.

Fra ironia e introspezione, “Dimmi ciò che vuoi” dà voce a sei personaggi sospesi tra verità e illusione, archetipi e fragilità quotidiane.

Cinque donne, spinte dall’insoddisfazione e dal desiderio di riscatto, ordiscono un piano di “evasione” tanto diabolico quanto irresistibile.

Lui, travolto da seduzioni e inganni, dimentica che il mondo materiale non è che… un’illusione.

Da qui prende vita una commedia corale e vivace, dove il riso si fa strumento di svelamento e le maschere psicologiche cadono una dopo l’altra.

Con ritmo incalzante, momenti musicali e un linguaggio che unisce leggerezza e profondità, Anna Fraioli trasforma la scena in un rito pop dell’anima, un viaggio ironico e spietato tra potere e vulnerabilità, desiderio e disincanto. Perché, in fondo, nessuno può dirsi davvero innocente.

Il cast: Noemi Antonini, Ilaria Pierandrei, Martina Sbarra, Francesca Grande, Lilia Patrignani, Marco Tavani.

Info e prenotazioni: 347 4522827 Teatro Aniene, via delle Vigne Nuove 458 – Roma – mail: info@labottegadellattore.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.