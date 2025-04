Disabilità, Mussolini-Carpano (FI): “Garantire la piena accessibilità di tutti i cinema di Roma”

“Stamane Roma Capitale ha fatto un ulteriore passo in avanti per rendere la nostra città sempre più inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti.

Con l’approvazione della mozione di Forza Italia a prima firma Mussolini, l’Assemblea Capitolina ha ufficialmente impegnato Sindaco e Giunta a valutare l’opportunità di promuovere – con il coinvolgimento delle associazioni dei disabili e degli operatori di settore – l’adozione di misure concrete per assicurare l’accessibilità di tutti i cinema presenti sul territorio capitolino quali, ad esempio, l’installazione di pedane di accesso alle sale cinematografiche ove mancanti e l’obbligo di riservare un adeguato numero di posti auto per disabili nei parcheggi adiacenti ai cinema.

Rendere i cinema accessibili a tutti significa promuovere l’inclusione sociale e garantire ai cittadini il diritto di godere della cultura e del tempo libero“.

Lo dichiarano, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini e il consigliere capitolino di Forza Italia Francesco Carpano.

