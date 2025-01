Disagi alla Garbatella: fuoriuscita d’acqua da tombino causa allagamento

Sabato 25 gennaio, poco dopo le 9 del mattino, i residenti del quartiere Garbatella sono stati sorpresi da un’insolita scena: una strada allagata, con l’acqua che fuoriusciva copiosamente da un tombino in Largo Randaccio.

Un’improvvisa fuoriuscita che ha subito destato preoccupazione tra chi si trovava a passare e tra chi abita nella zona.

L’acqua che si riversava sulle strade ha allagato una porzione di marciapiede, creando non pochi disagi alla circolazione.

La causa del fenomeno, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere una perdita di acqua non identificata, ma ancora in attesa di conferma da parte dei tecnici.

Una scena imprevista che ha richiamato rapidamente l’attenzione dei passanti, che preoccupati hanno prontamente allertato le autorità.

Nessuna persona è stata evacuata e, fortunatamente, l’erogazione idrica nelle abitazioni circostanti non ha subito interruzioni. Nonostante il disguido, la situazione è stata sotto controllo e non ha provocato danni gravi.

Sul posto sono intervenuti prontamente i tecnici di Acea, che hanno preso in carico l’intervento per individuare e risolvere la causa della fuoriuscita, supportati dai carabinieri della stazione Roma Garbatella.

Gli accertamenti proseguono per chiarire l’origine della perdita d’acqua.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.