Discarica abusiva alla stazione di Prima Porta: pendolari costretti a fare lo slalom tra calcinacci e rifiuti

Un paesaggio da incubo urbano accoglie i pendolari della Roma Nord: cumuli di calcinacci, piastrelle frantumate, cavi neri aggrovigliati, vecchi elettrodomestici e mobili smembrati.

Tutto questo proprio sotto il ponte pedonale della stazione di Prima Porta, il passaggio obbligato per chi deve prendere il treno.

“Siamo costretti a fare lo slalom tra rifiuti e cocci, ogni giorno”, denuncia una pendolare sui social, descrivendo un degrado che non risparmia nessuno.

La stazione, punto di passaggio per residenti e viaggiatori dei paesi vicini, è diventata un vero e proprio deposito abusivo: qualsiasi tipo di scarto finisce qui, senza regole e senza controlli.

Gli utenti chiedono azioni immediate: telecamere di sorveglianza, interventi di bonifica e controlli più frequenti. “Non possiamo tornare a scuola o al lavoro rischiando di ferirci tra i cocci e i mobili abbandonati”, scrivono sui social.

Con la fine delle ferie alle porte, il traffico sulla Roma Nord tornerà a crescere. E tutti sperano che, insieme ai pendolari, anche le istituzioni non restino più a guardare questo scempio urbano.

