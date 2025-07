Discarica di via Campotosto, bonificata l’area

Era fine 2023 quando fu scoperta una discarica abusiva lungo le sponde dell’Aniene, in via Campotosto all’altezza di via Capitignano, nel quartiere di Ponte Mammolo.

L’iter avviato dal Municipio – che definì da subito l’area “una zona franca da anni, un ricettacolo di rifiuti e di sversamenti abusivi” – aveva portato, nel dicembre 2024 – come documentato in un nostro articolo – all’intervento della Polizia Locale del IV Gruppo che aveva trovato centinaia di metri cubi di rifiuti speciali tra cui lamiere, calcinacci e materiale di risulta da cantiere, abbandonati illegalmente da ignoti, che avevano anche recintato e chiuso l’accesso alla golena destra del fiume.

Al termine delle operazioni di controllo, l’area fu riconsegnata all’Ater, ente competente dell’area, per consentire la bonifica del terreno.

Nella giornata di lunedì 14 luglio, finalmente, sono state avviate le operazioni di bonifica che sarà quindi liberata dai rifiuti e messa in sicurezza.

Il Presidente Massimiliano Umberti, in una nota ha dichiarato: “Nel 2023, dopo un lavoro di ricognizione delle sponde dell’Aniene, ci accorgemmo di una discarica abusiva in via di Campotosto sulle sponde del Fiume Aniene in zona Ponte Mammolo, di competenza Ater. Dal dicembre 2023 denunciammo la presenza della discarica abusiva con ingenti quantità di rifiuti scaricati illegalmente. Oggi Ater, a seguito della conclusione del procedimento penale contro ignoti, mette in sicurezza l’area bonificandola dai rifiuti accumulati nel tempo. Ringrazio Ater dell’intervento, come sempre non molliamo la presa e manteniamo l’attenzione sulle questioni ambientali contro il degrado e l’illegalità.”

