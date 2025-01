Discariche abusive e incendi

Italia Nostra Roma ha appreso con soddisfazione dell’avvenuta bonifica della discarica abusiva di Ponte Mammolo, presente all’interno della Riserva naturale Valle dell’Aniene e già andata a fuoco in data 28.7.2023 e di nuovo in data 3.8.2024, con pesantissime ripercussioni sull’inquinamento atmosferico dell’intera città di Roma.

https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/via-collatina-vecchia-conclusa-bonifica.page

Italia Nostra Roma ha altresì appreso con soddisfazione dell’avvenuta bonifica della maxi discarica abusiva presente in Via Collatina Vecchia, altezza viale Palmiro Togliatti, già oggetto di gravissimi incendi il 25.4.2019, il 23.3.2023 e di nuovo 18.4.2024.

Anche questa discarica è stata segnalata con l’allegato comunicato stampa del 8.8.2024, con il quale questa associazione ha sollecitato il Sindaco Gualtieri e Roma Capitale a svolgere una efficace azione di prevenzione e repressione delle discariche abusive, al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini, e di salvaguardare il patrimonio paesistico ed ambientale costituito dai parchi regionali e dalle zone verdi di Roma.

Purtroppo in data 6.1.2025 si è verificato un nuovo rogo tossico nell’area di via Collatina angolo Viale Togliatti, area di proprietà di R0ma Capitale e destinata a verde pubblico dal vigente Piano Regolatore Generale: https://www.7colli.it/roma-vasto-incendio-in-via-collatina-colonna-di-fumo-visibile-a-chilometri-di-distanza-142256/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0EE-sVh1ea1ieC311BCiqhr5Ls5f-A5A2o2joVMvVQm8Vc92Eb-TKxW3s_aem_H_YgwcrvwvGUxu0cNrkUNQ&sfnsn=scwspwa

È assolutamente necessario evitare che vasti incendi di sterpaglie e vegetazione e roghi tossici di rifiuti abbandonati in aree pubbliche e private possano continuare a devastare Roma non solo durante i mesi estivi.

Pertanto è necessario che venga completato al più presto il censimento delle discariche abusive, annunciato dal Sindaco dopo l’incendio del 1.8.2024 che ha devastato la collina di Monte Mario all’interno della omonima Riserva naturale, e che venga predisposto ed attuato un piano straordinario di bonifica e di prevenzione incendi.

In particolare questa Associazione chiede un immediato intervento per la bonifica della enorme discarica abusiva presente all’interno della Riserva naturale dell’Aniene a ridosso di via di Tor Cervara, lunga oltre 100 metri ed alta alcuni metri.

L’incendio di questa maxi discarica abusiva potrebbe determinare un nuovo gravissimo rogo tossico, con pesantissime ricadute sull’ambiente e sulla salute degli abitanti della periferia est e dell’intera città di Roma.

Italia Nostra chiede dunque che venga portato a compimento il Censimento di tutti i siti di sversamento abusivo di rifiuti presenti nel territorio di Roma Capitale e che venga predisposto ed attuato un piano straordinario per la loro bonifica e per prevenire nuovi roghi tossici al fine di evitare che sia compromessa la sicurezza e la salute dei Cittadini e che sia danneggiato il patrimonio paesistico e naturale della Città.

