Disorientata e sotto il sole a 91 anni, anziana salvata dalla Polizia Locale in Circonvallazione Cornelia

La combinazione tra l’età avanzata e le prime ondate di calore estivo rischiava di trasformare una passeggiata in tragedia per una cittadina romana di 91 anni.

A evitare il peggio sono stati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno soccorso e tratto in salvo l’anziana mentre vagava visibilmente confusa nel traffico del quadrante ovest della città.

L’intervento è stato effettuato da una pattuglia del XIII Gruppo Aurelio in Circonvallazione Cornelia, proprio all’altezza dell’incrocio con via Accursio.

I caschi bianchi, durante il consueto servizio di perlustrazione del territorio, hanno notato la novantunenne in evidente stato di shock e disorientamento, ferma ai margini della carreggiata sotto il sole cocente.

Il blackout causato dalle alte temperature

Comprendendo immediatamente la situazione di estrema fragilità della donna, gli agenti si sono fermati e l’hanno portata all’ombra, rassicurandola e offrendole assistenza e acqua per scongiurare un colpo de calore.

Secondo quanto ricostruito successivamente, la signora si era allontanata autonomamente dalla propria abitazione per sbrigare alcune commissioni ma, complici il picco delle temperature e la stanchezza, aveva improvvisamente accusato un vuoto di memoria, perdendo del tutto l’orientamento e l’abilità di ritrovare la strada verso casa.

L’abbraccio con il figlio in caserma

Mentre una parte della pattuglia accudiva l’anziana, i colleghi hanno avviato gli accertamenti anagrafici d’urgenza per risalire alla sua identità.

Incrociando i pochi dettagli forniti dalla donna con le banche dati, i vigili urbani sono riusciti in breve tempo a individuare il suo indirizzo di residenza e a rintracciare i numeri di telefono dei parenti stretti.

L’anziana è stata così riaffidata al figlio, che si è precipitato sul posto visibilmente sollevato e commosso. L’uomo ha espresso profonda gratitudine e riconoscenza per l’umanità, la sensibilità e la prontezza dimostrate dagli agenti della Municipale.

Un intervento provvidenziale che ha risolto in meno di un’ora una situazione che, date le condizioni climatiche e l’età della pensionata, avrebbe potuto avere risvolti drammatici.

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