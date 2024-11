Disturba i visitatori e minaccia un gendarme: denunciato senza dimora

Una tranquilla mattinata di domenica 24 novembre nella Basilica di Santa Maria Maggiore si è trasformata in un momento di tensione e paura.

Un uomo di 46 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è entrato nella storica chiesa disturbando i presenti e arrivando a minacciare un membro della Gendarmeria Vaticana.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe introdotto nella Basilica nella mattinata di domenica.

Qui, oltre a disturbare i visitatori, ha rivolto minacce a un gendarme vaticano, seminando il panico tra i fedeli e i turisti presenti. Il suo atteggiamento ha subito richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Durante l’intervento dei carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, l’uomo è stato trovato in possesso di un frangivetro e di alcune carte di pagamento risultate rubate.

Le carte sono state restituite al legittimo proprietario, mentre il 46enne è stato denunciato a piede libero con l’accusa di possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere e ricettazione.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.