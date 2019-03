Domenica 24 marzo 2019 alle ore 17* presso l’Associazione Culturale “Villaggio Cultura – Pentatonic” in viale Oscar Sinigaglia 18 a Roma Laurentina

Invito alla lettura: Diversamente Suora e Quando ridono le suore di Suor Stella Okadar (ed. Luoghi Interiori)

Presentano

Osvaldo Bevilacqua, giornalista RAI

Diego Zandel, scrittore

Svjetlana Lipanovic, Presidente dell’Associazione Italo-Croata di Roma

Con la partecipazione di Antonio Vella, editore e Jacopo Picozzi, illustratore

L’autrice devolve in beneficenza i proventi dalle vendite dei libri

*Ingresso con tessera ARCI per la stagione 2018/19; è possibile tesserarsi in sede. Allo scopo di mantenere lo spazio culturale creato e far fronte alle spese di gestione vi chiediamo una partecipazione economica minima, una consumazione di 3 euro.