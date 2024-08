Diverse auto in sosta saccheggiate nella notte: Tesla e Smart nel mirino dei ladri

Roma è stata teatro di una serie di furti nelle auto in sosta nella serata di ieri 6 Agosto, con una serie di eventi che hanno tenuto diversi proprietari di auto con il fiato sospeso.

In piazza Roberto Malatesta, un passante ha notato un uomo avvicinarsi a un furgone parcheggiato con un comportamento sospetto. Con un oggetto appuntito, ha fracassato il finestrino, rovistando all’interno del veicolo e rubando un borsellino dal vano portaoggetti prima di darsi alla fuga.

Il passante, tempestivo, ha chiamato il 112, fornendo una descrizione dettagliata del ladro e la direzione in cui era scappato.

Grazie a queste preziose informazioni, i carabinieri della stazione di Torpignattara hanno localizzato e arrestato il 38enne somalo all’interno della metro C Malatesta, trovandolo ancora in possesso del bottino, prontamente restituito al legittimo proprietario.

La notte ha riservato altre sorprese: un romeno di 30 anni ha tentato di rubare una Tesla parcheggiata su piazzale della stazione Tuscolana.

Con un oggetto appuntito, ha infranto il finestrino, ma il suono dell’allarme ha svegliato il proprietario, che ha subito chiamato il 112 e si è precipitato fuori. I carabinieri del nucleo radiomobile sono arrivati in un battibaleno, arrestando l’uomo sul posto per tentato furto.

Non è finita qui: sempre durante la notte, un cittadino marocchino di 37 anni è stato sorpreso dai carabinieri di piazza Dante mentre frugava dentro una Smart parcheggiata in via dello Statuto. I militari, di passaggio nella zona, hanno subito bloccato e arrestato l’uomo per tentato furto.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙