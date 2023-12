Divieto utilizzo acqua dell’acquedotto Malborghetto, prorogata l’ordinanza

Per la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, con ordinanza sindacale n. 139 del 22 dicembre 2023, viene prorogato il divieto – già stabilito dall’ordinanza sindacale n. 202 del 23.12.2022 – dell’utilizzo dell’acqua proveniente dagli acquedotti rurali ARSIAL (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione in agricoltura) per il consumo umano, relativamente alle utenze allacciate all’acquedotto “Malborghetto”.

La proroga del divieto è fino al 31 dicembre 2024.

Della ordinanza viene data massima diffusione mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale di Roma Capitale, e mediante affissione di pubblici avvisi nel Municipio XV in corrispondenza, in particolare, delle strade di cui all’allegato “A” dell’ordinanza.