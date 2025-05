Dizionario dei Teatri di Roma di Stefania Severi

Martedì 13 maggio 2025 alle ore 16,30 nella Sala Polivalente della Biblioteca di Grottaferrata, nell’ambito de “I Martedi delle scrittrici” (IV Ciclo) la scrittrice Maria Pia Santangeli dialogherà con Stefania Severi, autrice del Dizionario dei Teatri di Roma (Edilazio 2023 – pp.328).

Letture di Gabriella Guidarelli e Cinzia Silvagni.

IL LIBRO

Il teatro a Roma ha avuto vita splendida e ricchissima ma anche ciclica, in stretta connessione con le vicende politiche, infatti l’atteggiamento dei governanti nei suoi confronti fu vario a seconda dei periodi.

Nella Roma Repubblicana era vietato perché ritenuto manifestazione molle non adatta al vir romanus, ma in epoca imperiale grandi teatri in muratura vennero ad affiancarsi a circhi ed anfiteatri. Con la caduta dell’Impero Romano e la grande crisi che ne seguì si perdono le notizie sul teatro, per trovarne poi di nuove nei dialoghi tra chierici nelle cerimonie religiose cristiane.

È con l’Umanesimo che il teatro riprende vigore, sia pure ristretto ad una cerchia di studiosi, nobili ed alti prelati. Il 1513, data della costruzione sul Campidoglio di un teatro di legno, per festeggiare la cittadinanza onoraria concessa a Giuliano de’ Medici, viene indicato come inizio della vita teatrale nella seconda Roma. Da allora la fortuna o la sfortuna del teatro sarà legata alla visione del papa regnante, ma, nonostante le alterne fortune, ebbe il suo grande impulso nell’epoca barocca unitamente al diffondersi della pratica musicale della Cantata che è all’origine della grande tradizione operistica.

I teatri più belli furono costruiti a fine 1600 e soprattutto nel 1700, alcuni dei quali destinati ad una vita lunga e vivace. Così attraversando la storia si giunge all’oggi. Questa pubblicazione analizza l’atteggiamento del pubblico e del potere nei vari periodi e fornisce un elenco dei teatri che, fin dall’antichità, sono sorti a Roma.

Dopo l’introduzione, di circa 80 pagine, tesa ad evidenziare il sistema teatrale nei vari periodi, dall’antichità ad oggi, ha inizio il vero e proprio dizionario, in ordine alfabetico. Ogni teatro ha una scheda la cui lunghezza varia a seconda della vita e della storia del teatro stesso, con indicazioni dell’indirizzo, del nome del rione o quartiere in cui sorge, la data di “nascita” e, in numerosi casi, la data di chiusura. Molti teatri nel tempo hanno cambiato anche il nome ma sono comunque facilmente individuabili. E poi ci sono le peculiarità architettoniche, i repertori, gli interpreti, il pubblico che li frequentava. ..

Completano la pubblicazione oltre alla ricca bibliografia, l’indice dei teatri e l’indice dei nomi.

L’autrice si è dedicata a questa ricerca a varie riprese negli anni, Inizialmente fu il soggetto della sua tesi al DAMS di Bologna, da cui prese il via la prima pubblicazione “I teatri di Roma” della Newton Compton (1989) libro che ottenne il premio “Donna città di Roma” per il più bel libro su Roma. Trascorsi gli anni e rientrata in possesso dei diritti l’autrice ha sentito il bisogno di ampliare e completare sa sua ricerca, basti pensare che nel 1989 non c’era ancora l’Auditorium Parco della Musica.

Stefania Severi

Romana, storica dell’arte, docente di storia dell’arte in vari istituti superiori e attualmente all’Accademia d’Alta Moda Koefia di Roma. Critico d’arte, membro della “Association Internationale des Critiques d’Art”, ha curato più di 70 mostre in spazi pubblici, in Italia e all’estero (Francia, Spagna, Lussemburgo, Belgio, Polonia, Moldova, Ucraina, Bielorussia, USA), con relativi cataloghi, ed ha scritto saggi critici su numerosi artisti. È responsabile del settore artistico della Coop. Sociale Apriti Sesamo di Roma. Giornalista pubblicista, collabora a varie testate, tra le quali Salotto Romano e Roma Cultura, ed è segretaria di redazione di Lazio ieri e oggi.

Particolarmente attenta all’arte, alla storia ed ai costumi di Roma e del Lazio, ha pubblicato: Un secolo di Roma (Dieci itinerari per scoprire Roma moderna, a cura dell’Assessorato alla Comunicazione e al Turismo del Comune di Roma, 2000), Il vino a Roma e nel Lazio (2006), Santa Maria in Montesanto, la chiesa degli Artisti di Roma (2010), I mosaici a Roma dall’antichità al Medioevo (2015). Tra le altre pubblicazioni, vari saggi sulla scrittrice Dolores Prato e il romanzo Vostra Veronica (Roma, 1996). Suoi racconti, saggi e poesie sono inseriti in varie pubblicazioni, tra le quali La strenna dei romanisti. Studiosa dei teatri di Roma fin dalla giovinezza ha continuato ad occuparsene a partire dalla tesi per la sua seconda laurea al DAMS di Bologna.

