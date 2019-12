DOC, Donne di Origine Controllata, al Palladium

Sabato 7 dicembre 2019 esordio sul palcoscenico del Teatro Palladium di Francesca Reggiani.

Nel week-end sarà in scena con il suo “one man show” al femminile. Un manuale di sopravvivenza al caos di oggi, dove non esiste più la strada sicura, il posto fisso. Procediamo per sbandamenti: tra vero e falso, realtà e reality, innovazione e tradizione. Somigliamo alle palline del flipper, in una partita giocata da altri. Che fare, piangersi addosso? Ma no!

C’è sempre la satira.

E la Reggiani affila le armi per costruire uno spettacolo che procede per frammenti: monologhi sull’attualità, parodia di personaggi famosi, contributi video che fanno il verso a programmi televisivi e jingle pubblicitari.

Un puzzle dove mondi apparentemente inconciliabili finiscono per parlare tra loro.

Di seguito le parole della Reggiani in occasione della presentazione della stagione 2019-2020 del Teatro Palladium, il 18 settembre scorso:

Teatro Palladium, piazza Bartolomeo Romano 8

sabato 7 dicembre (ore 21) e domenica 8 dicembre (ore 18)

Doc – Donne di origine controllata, di Valter Lupo, Gianluca Giugliarelli, Francesca Reggiani e Linda Brunetta

Biglietti: 20 euro (ridotto 15 euro)

INFO: 06.57332772 – http: //teatropalladium.uniroma3.it

Riccardo Faiella