Domenica 1° marzo musei e siti archeologici gratuiti

Ritorna il tradizionale appuntamento con la cultura: domenica 1° marzo, in linea con l’iniziativa della prima domenica del mese, il Sistema Musei di Roma Capitale e le principali aree archeologiche della città apriranno le porte gratuitamente a tutti i visitatori.

Un’occasione imperdibile per riscoprire il patrimonio millenario dell’Urbe, dai Fori Imperiali alle mostre immersive dei Musei Capitolini.

Dalle prime luci del mattino fino al tramonto, i grandi siti all’aperto saranno accessibili senza biglietto.

Ecco gli orari e gli accessi principali:

Ai Musei Capitolini (Villa Caffarelli), la giornata sarà arricchita da visite guidate gratuite alla mostra La Grecia a Roma.

Un percorso di 75 minuti che, grazie anche a videoproiezioni immersive, racconta come l’estetica greca abbia plasmato il volto della Capitale dell’Impero.

Orari visite: ore 11.30 (italiano) e ore 16.30 (inglese). Nota bene: La prenotazione è obbligatoria chiamando lo 060608 (massimo 25 partecipanti).

Per evitare attese e pianificare al meglio gli spostamenti, l’amministrazione consiglia di consultare i siti ufficiali.

Si ricorda che, nonostante l’ingresso gratuito, per alcune mostre temporanee o attività specifiche potrebbe essere comunque richiesto il ritiro di un tagliando gratuito o la prenotazione preventiva.

