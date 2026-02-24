Domenica 1° marzo musei e siti archeologici gratuiti
Gratis anche il Museo della Forma Urbis e la mostra "La Grecia a Roma"
Ritorna il tradizionale appuntamento con la cultura: domenica 1° marzo, in linea con l’iniziativa della prima domenica del mese, il Sistema Musei di Roma Capitale e le principali aree archeologiche della città apriranno le porte gratuitamente a tutti i visitatori.
Un’occasione imperdibile per riscoprire il patrimonio millenario dell’Urbe, dai Fori Imperiali alle mostre immersive dei Musei Capitolini.
La mappa delle aree archeologiche
Dalle prime luci del mattino fino al tramonto, i grandi siti all’aperto saranno accessibili senza biglietto.
Ecco gli orari e gli accessi principali:
-
Fori Imperiali: (9.00 – 16.30, ultimo ingresso 15.30). Accesso suggerito dalla Colonna Traiana.
-
Area Sacra di Largo Argentina: (9.30 – 16.00). Il sito dei templi repubblicani è accessibile da via di San Nicola De’ Cesarini.
-
Circo Massimo: (9.30 – 16.00). Un viaggio nel cuore dell’intrattenimento dell’antica Roma.
-
Parco Archeologico del Celio: (7.00 – 17.30). All’interno, il Museo della Forma Urbis osserva l’orario 10.00 – 16.00 (ingresso da viale del Parco del Celio 20/22).
Evento speciale: “La Grecia a Roma”
Ai Musei Capitolini (Villa Caffarelli), la giornata sarà arricchita da visite guidate gratuite alla mostra La Grecia a Roma.
Un percorso di 75 minuti che, grazie anche a videoproiezioni immersive, racconta come l’estetica greca abbia plasmato il volto della Capitale dell’Impero.
Orari visite: ore 11.30 (italiano) e ore 16.30 (inglese). Nota bene: La prenotazione è obbligatoria chiamando lo 060608 (massimo 25 partecipanti).
Info utili e prenotazioni
Per evitare attese e pianificare al meglio gli spostamenti, l’amministrazione consiglia di consultare i siti ufficiali.
-
Telefono: 060608 (attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00).
-
Si ricorda che, nonostante l’ingresso gratuito, per alcune mostre temporanee o attività specifiche potrebbe essere comunque richiesto il ritiro di un tagliando gratuito o la prenotazione preventiva.
