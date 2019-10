Domenica 13 ottobre torna a Roma il Gran Fondo Campagnolo

Due i percorsi che i professionisti percorreranno domenica 13 ottobre: il primo di 120 km mentre quella per partecipanti alla “Roma 2Bike”, aperta tutti, sarà di solo 25 km.

Inoltre domenica 13, si svolgerà una bellissima iniziativa per tutti gli appassionati di ciclismo eroico. La pedalata è riservata alle biciclette ante 1987 e ai ciclisti con abbigliamento d’epoca. Uno spettacolo di rara bellezza in una città che, come nessun’altra al mondo, suscita il fascino e l’emozione della storia, in questo caso di Roma, della bicicletta e del ciclismo

I ciclisti partiranno da via dei Fori Imperiali lasciandosi alle spalle il Colosseo dirigendosi verso l’Altare della Patria tramite via dei Fori Imperiali, e poi Piazza del Popolo, Piazza di Spagna, via Ardeatina, via Fiorello, via Appia per poi avventurarsi fuori della città Eterna nello splendido paesaggio dei Castelli Romani, raggiungere il Lago di Albano.

Qui breve sosta per un ristoro veloce, e poi di nuovo sui i pedali per raggiungere Rocca di Papa, Carchitti, Rocca Priora e Monte Compatri, e poi percorso inverso per tornare di nuovo nella Capitale.

Gli organizzatori dell’evento invitano tutti i concorrenti a visitare l’Expo Village al Circo Massimo a partire dalle ore 9:00 di sabato 12 ottobre.