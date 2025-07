Domenica 3 agosto ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici di Roma Capitale

Una domenica a spasso nella storia, senza spendere un euro. Anche il 3 agosto, come ogni prima domenica del mese, i musei civici e alcune aree archeologiche di Roma aprono gratuitamente le porte a cittadini e turisti, regalando una giornata all’insegna dell’arte, della cultura e della bellezza.

Dal Celio a Largo Argentina, da Trastevere all’Ara Pacis, sono decine i siti coinvolti nell’iniziativa promossa da Roma Capitale, con il supporto della Sovrintendenza Capitolina e di Zètema Progetto Cultura. Un’occasione unica per visitare luoghi iconici della città o scoprire mostre e collezioni meno note, ma di straordinario valore.

I SITI APERTI E GLI ORARI

Tra le aperture straordinarie a ingresso libero:

Parco Archeologico del Celio, con il Museo della Forma Urbis (fino alle 19)

Area Sacra di Largo Argentina, dalle 9.30 alle 19

Circo Massimo e Fori Imperiali, accessibili fino al tardo pomeriggio

Villa di Massenzio, aperta fino alle 22

Musei Capitolini, Ara Pacis, Mercati di Traiano, e altri grandi classici

L’ingresso è gratuito sia per le collezioni permanenti che per le mostre temporanee, come “Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino” ai Musei Capitolini, o l’intensa retrospettiva su Mario Mafai e Antonietta Raphaël a Villa Torlonia.

LE MOSTRE DA NON PERDERE

Dalla fotografia di Tina Modotti al Museo di Roma in Trastevere, alla monumentale ricostruzione del Colosso di Costantino nel giardino di Villa Caffarelli, il programma è ricco e adatto a tutti. Interessanti anche le proposte dedicate all’arte contemporanea, come “Tra mito e sacro” al Museo Bilotti o l’omaggio a Carlo Levi alla Galleria d’Arte Moderna.

Per gli appassionati di archeologia, imperdibili le visite gratuite al Museo delle Mura, al Museo di Casal de’ Pazzi e al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina.

ECCEZIONI E INFO UTILI

Restano a pagamento alcune mostre speciali come “Amano Corpus Animae” (Museo di Roma), la retrospective di Franco Fontana (Ara Pacis) e l’esperienza immersiva Circo Maximo Experience.

La prenotazione è obbligatoria solo per i gruppi, attraverso il contact center 060608 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19).

Un’occasione perfetta per vivere Roma con occhi nuovi, senza mettere mano al portafoglio. Arte, storia e bellezza: domenica 3 agosto la Capitale si fa museo a cielo aperto.

Per tutte le info aggiornate, il sito di riferimento è www.museiincomuneroma.it.

