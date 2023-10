Domenica 5 novembre al Parco Tiburtino III tra arte e curiosità

Al Parco Tiburtino III, domenica 5 novembre 2023, ancora nuove ed interessanti attrattive per vivere la domenica non lontano dal quartiere visitando una mostra pittorica, ascoltando un gruppo corale e aggirandosi tra le bancarelle del rinato mercatino storico di Villa Fassini.

Mostra pittorica e il ricordo di Adriano Fida

I pittori che nella collettiva d’arte “Corsi e percorsi” esporranno le loro opere sono Isabella Brando, Alessia Dei (Lifemeup), Michele La Fortezza (Milafò), Marisa Protano, Anna Puglia, Marica Spadavecchia e Antonella Tofi. I quadri esposti percorreranno l’iter formativo di ciascun pittore a partire dai primi elaborati puramente accademici eseguiti durante i corsi fino al raggiungimento delle più personali creazioni con le tecniche raggiunte e relativi mezzi quali la matita, i colori ad olio, l’acquarello. L’occasione è propizia per ricordare lo scomparso M° Adriano Fida al quale gli artisti riconoscono la loro maturazione artistica grazie alla frequenza dei suoi corsi.

Il “Coro Raro”

Il suo repertorio abbraccia diverse culture dell’Europa, Nord e Sud America, Africa e Asia Minore, musica antica ed esperimenti di improvvisazione. Attivo dal 1997, oltre ad offrire momenti di cultura, costituisce anche impegno sociale devolvendo le offerte spontanee ad associazioni ONLUS a scopi sociali, umanitari e culturali. È composto da numerosi elementi nell’ambito del Centro Didattico Musicale CDM, Dirigeranno il repertorio “Musica da mondo” i Maestri Marida Augeri e Daniele Camiz.

L’Isola del Tesoro e l’eredità di Villa Fassini

Al mercatino l’Isola del Tesoro – artigiani e rigattieri per caso, sono attesi artigiani del presepe, banchi di oggettistica varia, libri, vestiario vintage ed altre curiosità. Varia postazioni sono state riservate all’associazionismo e due di queste per il baratto a scopo di solidarietà.

Roberto Scarcella che è stato uno dei due organizzatori a Villa Fassini, dopo tanti anni di oblio, è riuscito a ricompattare per il Parco Tiburtino III, la maggior parte degli espositori attivi per 16 anni su Via Tiburtina.

Il Parco Tiburtino III è accessibile in Via della Vanga angolo Via del Frantoio.