Domenica di carta. A libro aperto: fiabe in movimento, visite ai depositi nascosti e laboratori
Alla Biblioteca nazionale centrale di Roma domenica 12 ottobre 2025
Domenica 12 ottobre 2025 la Biblioteca nazionale centrale di Roma partecipa alla Domenica di Carta, appuntamento annuale promosso dal Ministero della Cultura.
A libro aperto: fiabe in movimento, visite ai depositi nascosti e laboratori è il tema che accompagnerà i visitatori della Biblioteca tra laboratori, tour tematici, visite al museo della letteratura italiana Spazi900 e alla Sala Italo Calvino.
Per i più piccoli sono organizzate attività esperienziali e uno speciale laboratorio di legatoria guidato dalle mani esperte dei nostri restauratori.
Per l’occasione è aperta la mostra “Storie in 3D, i libri pop-up tra fiaba e fantasia” con una selezione di libri pop-up, dalle fiabe più amate alle saghe cinematografiche. Nati come strumenti didattici già nel XIV secolo, i pop-up sono oggi vere e proprie opere d’arte, ricercate dai collezionisti di tutto il mondo.
Tra i volumi esposti, Cappuccetto Rosso, Peter Pan e Il piccolo principe, reinterpretati con tecniche e stili illustrativi diversi. Un viaggio sorprendente nell’ingegneria di carta firmata anche dai grandi maestri Robert Sabuda e Matthew Reinhart.
Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria entro l’11 ottobre.
Anche la Biblioteca Medica Statale di Roma organizza per l’occasione la presentazione dei libri “Il barone dei matti” di Antonio Mistretta e “Fare la 180” di Tommaso Losavio.
Il parcheggio della Biblioteca è ad accesso libero e gratuito e la Sala di pubblica lettura è aperta a tutti gli utenti per lo studio con materiale proprio.
È attivo anche il servizio di emissione e rinnovo tessere presso l’Ufficio Accoglienza.
Il programma completo delle visite guidate organizzate dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma a prenotazione obbligatoria:
10:00 – 11:00
Visita guidata della Biblioteca
Visita guidata della BNCR: la storia, l’organizzazione e il funzionamento
11:00 – 12:00
Dalla Carta al Digitale
Un percorso dai depositi dei giornali quotidiani all’emeroteca e al laboratorio della Digital Library.
11:30 – 13:00
Laboratorio di legatoria (dagli 8 agli 12 anni)
I ragazzi saranno guidati dagli esperti dell’Ufficio Conservazione e Restauro della Biblioteca nella realizzazione di un quaderno in carta giapponese.
11:30 – 13:00
Tra Oriente e Occidente: rare carte ed edizioni a stampa della Sala Collezioni – Visita guidata presso la Sala Collezioni Speciali, sala riservata destinata allo studio di libri a stampa antichi e moderni, incisioni, carte geografiche, disegni e fotografie.
12:00 – 13:00
Visita al Museo Spazi900
Visita guidata al percorso espositivo di Spazi900.
15:00 – 16:00
Preservare la parola sacra tra tradizione e innovazione – Biblioteca IsIAO
La storia del restauro di due manoscritti, probabilmente scoperti in Tibet, un lavoro innovativo, volto alla sostenibilità e al rispetto della tradizione millenaria del libro tibetano.
15:00 – 16:30
“Esploriamo, giochiamo, creiamo” – Laboratorio per bambini (dai 3 ai 6 anni)
Laboratorio a cura di RODA: giochi e laboratori creativi che coinvolgeranno i più piccoli con esperienze sensoriali nel suggestivo Giardino dei semplici della Biblioteca.
15:30 – 17:00
Presentazione libro IBIMUS
Presentazione del Libro Giovanni Maria e Bernardino Nanino, “Regole di Contrappunto” secondo la Scuola Polifonica Romana. Con la partecipazione dell’Ensemble “Giovanni Maria Nanino”.
16:00-17:30
“Dal giardino al foglio: natura che diventa carta” – Laboratorio (dai 7 ai 10 anni)
Passeggiata esplorativa guidata: osservare piante, fiori, alberi, insetti. Raccolta responsabile di piccoli elementi caduti (foglie secche, petali già a terra, rametti, semi). Attività di osservazione: ogni bambino sceglie una pianta o un elemento e lo descrive con i 5 sensi
16:30 – 17:30
Libri perduti, libri ritrovati: storie di esemplari della Sala Manoscritti
La visita avrà luogo in Sala Manoscritti e Rari, la sala riservata destinata esclusivamente allo studio di manoscritti, libri a stampa antichi e libri rari moderni.
16:00-17:00 / 17:00 – 18:00
Visita alla Sala Italo Calvino
Visita guidata allo spazio dedicato ad Italo Calvino, dove è ricostruito il salone-studio della sua abitazione romana di Campo Marzio
