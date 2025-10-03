Domenica di carta. A libro aperto: fiabe in movimento, visite ai depositi nascosti e laboratori

Domenica 12 ottobre 2025 la Biblioteca nazionale centrale di Roma partecipa alla Domenica di Carta, appuntamento annuale promosso dal Ministero della Cultura.

A libro aperto: fiabe in movimento, visite ai depositi nascosti e laboratori è il tema che accompagnerà i visitatori della Biblioteca tra laboratori, tour tematici, visite al museo della letteratura italiana Spazi900 e alla Sala Italo Calvino.

Per i più piccoli sono organizzate attività esperienziali e uno speciale laboratorio di legatoria guidato dalle mani esperte dei nostri restauratori.

Per l’occasione è aperta la mostra “Storie in 3D, i libri pop-up tra fiaba e fantasia” con una selezione di libri pop-up, dalle fiabe più amate alle saghe cinematografiche. Nati come strumenti didattici già nel XIV secolo, i pop-up sono oggi vere e proprie opere d’arte, ricercate dai collezionisti di tutto il mondo.

Tra i volumi esposti, Cappuccetto Rosso, Peter Pan e Il piccolo principe, reinterpretati con tecniche e stili illustrativi diversi. Un viaggio sorprendente nell’ingegneria di carta firmata anche dai grandi maestri Robert Sabuda e Matthew Reinhart.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria entro l’11 ottobre.

Anche la Biblioteca Medica Statale di Roma organizza per l’occasione la presentazione dei libri “Il barone dei matti” di Antonio Mistretta e “Fare la 180” di Tommaso Losavio.

Il parcheggio della Biblioteca è ad accesso libero e gratuito e la Sala di pubblica lettura è aperta a tutti gli utenti per lo studio con materiale proprio.

È attivo anche il servizio di emissione e rinnovo tessere presso l’Ufficio Accoglienza.

Il programma completo delle visite guidate organizzate dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma a prenotazione obbligatoria:

10:00 – 11:00

Visita guidata della Biblioteca

Visita guidata della BNCR: la storia, l’organizzazione e il funzionamento

11:00 – 12:00

Dalla Carta al Digitale

Un percorso dai depositi dei giornali quotidiani all’emeroteca e al laboratorio della Digital Library.

11:30 – 13:00

Laboratorio di legatoria (dagli 8 agli 12 anni)

I ragazzi saranno guidati dagli esperti dell’Ufficio Conservazione e Restauro della Biblioteca nella realizzazione di un quaderno in carta giapponese.

11:30 – 13:00

Tra Oriente e Occidente: rare carte ed edizioni a stampa della Sala Collezioni – Visita guidata presso la Sala Collezioni Speciali, sala riservata destinata allo studio di libri a stampa antichi e moderni, incisioni, carte geografiche, disegni e fotografie.

12:00 – 13:00

Visita al Museo Spazi900

Visita guidata al percorso espositivo di Spazi900.

15:00 – 16:00

Preservare la parola sacra tra tradizione e innovazione – Biblioteca IsIAO

La storia del restauro di due manoscritti, probabilmente scoperti in Tibet, un lavoro innovativo, volto alla sostenibilità e al rispetto della tradizione millenaria del libro tibetano.

15:00 – 16:30

“Esploriamo, giochiamo, creiamo” – Laboratorio per bambini (dai 3 ai 6 anni)

Laboratorio a cura di RODA: giochi e laboratori creativi che coinvolgeranno i più piccoli con esperienze sensoriali nel suggestivo Giardino dei semplici della Biblioteca.

15:30 – 17:00

Presentazione libro IBIMUS

Presentazione del Libro Giovanni Maria e Bernardino Nanino, “Regole di Contrappunto” secondo la Scuola Polifonica Romana. Con la partecipazione dell’Ensemble “Giovanni Maria Nanino”.

16:00-17:30

“Dal giardino al foglio: natura che diventa carta” – Laboratorio (dai 7 ai 10 anni)

Passeggiata esplorativa guidata: osservare piante, fiori, alberi, insetti. Raccolta responsabile di piccoli elementi caduti (foglie secche, petali già a terra, rametti, semi). Attività di osservazione: ogni bambino sceglie una pianta o un elemento e lo descrive con i 5 sensi

16:30 – 17:30

Libri perduti, libri ritrovati: storie di esemplari della Sala Manoscritti

La visita avrà luogo in Sala Manoscritti e Rari, la sala riservata destinata esclusivamente allo studio di manoscritti, libri a stampa antichi e libri rari moderni.

16:00-17:00 / 17:00 – 18:00

Visita alla Sala Italo Calvino

Visita guidata allo spazio dedicato ad Italo Calvino, dove è ricostruito il salone-studio della sua abitazione romana di Campo Marzio

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.