Domenica di fuoco a Roma: Angelus e Lazio-Napoli blindano San Pietro e l’Olimpico

Divieti di sosta: Già entro la mezzanotte tra sabato e domenica, non si potrà più parcheggiare in un vasto perimetro che comprende via della Conciliazione , via di Porta Angelica , Borgo Pio , piazza del Sant’Uffizio , via Paolo VI e tutte le vie adiacenti al Colonnato.

Chiusure al traffico: Dalle ore 6:00 di domenica, le stesse strade saranno chiuse alla circolazione. Il divieto sarà esteso anche a via Scossacavalli e vicolo del Campanile.