Domenica di fuoco a Roma: Angelus e Lazio-Napoli blindano San Pietro e l’Olimpico
Divieti di sosta e chiusure stradali intorno al Vaticano dalla mezzanotte. Area stadio off-limits per il match delle 12:30
Sarà una domenica da “bollino rosso” per chi deve spostarsi nella Capitale. Il 4 gennaio, due eventi di massa si sovrapporranno quasi perfettamente negli orari, rendendo necessario un imponente dispiegamento di forze dell’ordine e modifiche radicali alla circolazione.
Area San Pietro: la fede ferma le auto
Per l’Angelus delle ore 12:00, l’area intorno a Piazza San Pietro sarà blindata.
-
Divieti di sosta: Già entro la mezzanotte tra sabato e domenica, non si potrà più parcheggiare in un vasto perimetro che comprende via della Conciliazione, via di Porta Angelica, Borgo Pio, piazza del Sant’Uffizio, via Paolo VI e tutte le vie adiacenti al Colonnato.
-
Chiusure al traffico: Dalle ore 6:00 di domenica, le stesse strade saranno chiuse alla circolazione. Il divieto sarà esteso anche a via Scossacavalli e vicolo del Campanile.
Stadio Olimpico: arriva il Napoli, scatta il piano sicurezza
Il calcio d’inizio di Lazio-Napoli è fissato per le 12:30, ma il piano viabilità al Foro Italico partirà molto prima.
-
Sgombero veicoli: Entro le ore 8:00 del mattino, i veicoli dovranno essere rimossi da lungotevere della Vittoria (nel tratto tra piazzale Maresciallo Giardino e piazza Monte Grappa) per permettere l’allestimento del parcheggio riservato ai tifosi partenopei.
-
Parcheggi e soste: Previsti divieti di sosta ad ampio raggio in tutta l’area del Foro Italico. Si consiglia vivamente di non tentare l’avvicinamento allo stadio con mezzi privati.
Come muoversi: i mezzi pubblici per lo stadio
Per chi si reca all’Olimpico, la soluzione più efficace rimane il trasporto pubblico. Le linee utili per raggiungere l’area sono numerose:
-
Tram: Linea 2 (da Piazzale Flaminio).
-
Bus: 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911 e 982.
Si consiglia a tutti i cittadini e ai turisti di consultare il sito di Roma Servizi per la Mobilità per aggiornamenti in tempo reale, poiché la situazione potrebbe subire variazioni in base all’afflusso di pubblico.
