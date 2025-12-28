Domenica di fuoco a San Paolo: bruciano le sterpaglie vicino all’università

Pomeriggio di paura nel quartiere San Paolo. Un incendio è divampato oggi, domenica 28 dicembre, nell’area che ospita il dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Roma Tre.

Le fiamme, nate in un piccolo spazio verde tra via Leonardo da Vinci e via Silvio D’Amico, hanno generato in pochi minuti una densa colonna di fumo che ha raggiunto i piani alti degli edifici circostanti, mettendo in allarme l’intero quadrante.

L’intervento e i soccorsi

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, supportate dai Carabinieri e da un’ambulanza del 118.

Grazie alla rapidità dell’intervento, i pompieri sono riusciti a circoscrivere il rogo e a domare le fiamme in breve tempo, evitando che l’incendio si propagasse all’interno delle strutture universitarie.

Fortunatamente, nonostante la grande paura e l’odore acre che ha invaso le strade limitrofe, non si registrano feriti o intossicati.

Le cause del rogo

Secondo le prime ricostruzioni, il punto d’innesco sarebbe stato individuato in una zona di sterpaglie e verde situata proprio a ridosso del dipartimento.

Sono ora in corso i rilievi per accertare la natura del rogo e capire se si sia trattato di un evento accidentale o se possa esserci il dolo. La situazione è tornata sotto controllo poco dopo l’intervento.

