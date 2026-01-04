Domenica di pioggia a Roma: strade chiuse e bus deviati. Periferia est e Montesacro i più colpiti

Pioggia battente e strade che in pochi minuti si trasformano in fiumi di acqua, fango e detriti.

La perturbazione che sta attraversando il Lazio sta mettendo a dura prova la tenuta della viabilità cittadina, soprattutto nei quadranti est e nord-est della Capitale.

Fin dalle prime ore, è scattata una vera e propria corsa contro il tempo: squadre della Protezione Civile e pattuglie della Polizia Locale sono al lavoro senza sosta per liberare le carreggiate e mettere in sicurezza i punti più critici.

Via Collatina spezzata in due

La situazione più complessa si registra nel quadrante Est, dove via Collatina è stata chiusa al traffico.

Qui il mix micidiale di pioggia torrenziale e rami spezzati dal vento ha reso impraticabile il tratto compreso tra via Emilio Longoni e via Giovanni Capranesi.

Sul posto stanno operando i volontari della Protezione Civile Roma Est Lunghezza, impegnati nelle operazioni di drenaggio dell’acqua e rimozione dei detriti.

Pesantissime le ripercussioni anche sul trasporto pubblico: Atac e Roma Tpl hanno dovuto deviare sette linee bus (058, 075, 150F, 313, 314, 541 e 543), con inevitabili disagi per pendolari e residenti.

Nord-est in sofferenza: carreggiate ristrette

Non va meglio nel Municipio III, dove diversi allagamenti stanno rallentando la circolazione:

Viale Jonio , all’altezza di via Matteo Bandello, presenta un allagamento con restringimento della carreggiata;

Via della Bufalotta, forti rallentamenti all’incrocio con via Casal Boccone.

Situazione critica anche in zona Cinecittà: in via Carlo Calisse il tratto tra via Giuseppe Chiovenda e via Oronzo Quarta è stato temporaneamente interdetto a causa dell’asfalto reso impraticabile dall’acqua.

Alberi e rami sulla via Appia

Non solo allagamenti. Sulla via Appia Nuova, poco prima dell’incrocio di Frattocchie (km 16,7), si segnalano code e traffico rallentato per la presenza di alberi e grossi rami caduti sulla sede stradale.

Il transito in direzione fuori Roma risulta particolarmente pericoloso.

Allerta meteo e raccomandazioni

L’allerta gialla resterà attiva ancora per le prossime 12-18 ore. Le autorità invitano alla massima prudenza, soprattutto nei pressi di sottopassi, strade alberate e zone notoriamente soggette ad allagamenti.

