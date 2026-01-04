Domenica di pioggia a Roma: strade chiuse e bus deviati. Periferia est e Montesacro i più colpiti
Alberi caduti sulla via Appia e carreggiate ridotte su viale Jonio e Bufalotta. Sette linee bus cambiano percorso
Pioggia battente e strade che in pochi minuti si trasformano in fiumi di acqua, fango e detriti.
La perturbazione che sta attraversando il Lazio sta mettendo a dura prova la tenuta della viabilità cittadina, soprattutto nei quadranti est e nord-est della Capitale.
Fin dalle prime ore, è scattata una vera e propria corsa contro il tempo: squadre della Protezione Civile e pattuglie della Polizia Locale sono al lavoro senza sosta per liberare le carreggiate e mettere in sicurezza i punti più critici.
Via Collatina spezzata in due
La situazione più complessa si registra nel quadrante Est, dove via Collatina è stata chiusa al traffico.
Qui il mix micidiale di pioggia torrenziale e rami spezzati dal vento ha reso impraticabile il tratto compreso tra via Emilio Longoni e via Giovanni Capranesi.
Sul posto stanno operando i volontari della Protezione Civile Roma Est Lunghezza, impegnati nelle operazioni di drenaggio dell’acqua e rimozione dei detriti.
Pesantissime le ripercussioni anche sul trasporto pubblico: Atac e Roma Tpl hanno dovuto deviare sette linee bus (058, 075, 150F, 313, 314, 541 e 543), con inevitabili disagi per pendolari e residenti.
Nord-est in sofferenza: carreggiate ristrette
Non va meglio nel Municipio III, dove diversi allagamenti stanno rallentando la circolazione:
-
Viale Jonio, all’altezza di via Matteo Bandello, presenta un allagamento con restringimento della carreggiata;
-
Via della Bufalotta, forti rallentamenti all’incrocio con via Casal Boccone.
Situazione critica anche in zona Cinecittà: in via Carlo Calisse il tratto tra via Giuseppe Chiovenda e via Oronzo Quarta è stato temporaneamente interdetto a causa dell’asfalto reso impraticabile dall’acqua.
Alberi e rami sulla via Appia
Non solo allagamenti. Sulla via Appia Nuova, poco prima dell’incrocio di Frattocchie (km 16,7), si segnalano code e traffico rallentato per la presenza di alberi e grossi rami caduti sulla sede stradale.
Il transito in direzione fuori Roma risulta particolarmente pericoloso.
Allerta meteo e raccomandazioni
L’allerta gialla resterà attiva ancora per le prossime 12-18 ore. Le autorità invitano alla massima prudenza, soprattutto nei pressi di sottopassi, strade alberate e zone notoriamente soggette ad allagamenti.
