Pioggia e maltempo: allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio

Previsioni avverse per Domenica 4 Gennaio: attese precipitazioni sparse per almeno 24 ore

Redazione - 3 Gennaio 2026

Il Centro Funzionale Regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla valido dalla mattinata di domenica 4 gennaio 2026 e per le successive 18-24 ore.

Le previsioni: rovesci e accumuli moderati

Il quadro meteo prevede il passaggio di una perturbazione che porterà:

  • Precipitazioni: Piogge sparse su gran parte del territorio regionale.

  • Intensità: I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio, con accumuli d’acqua valutati tra deboli e moderati, ma sufficienti a creare criticità localizzate.

Le zone in Allerta Gialla

Il monitoraggio è concentrato in particolare sulla criticità idrogeologica (rischio di allagamenti, piccoli smottamenti e sovraccarico della rete fognaria) nelle seguenti aree:

  • Zona D: Bacini di Roma (Capitale e comuni limitrofi).

  • Zona E: Aniene (Area est della provincia di Roma e valle dell’Aniene).

  • Zona F: Bacini Costieri Sud (Litorale pontino e aree meridionali del Lazio).

Raccomandazioni e sicurezza

Data la coincidenza con gli eventi previsti per domenica (come l’Angelus e il match Lazio-Napoli), si consiglia la massima prudenza negli spostamenti.

Il Comune di Roma e i centri operativi locali resteranno in contatto con la Protezione Civile per monitorare i punti critici della rete stradale e i sottopassi.

