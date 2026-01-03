Pioggia e maltempo: allerta meteo gialla a Roma e nel Lazio

Il Centro Funzionale Regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla valido dalla mattinata di domenica 4 gennaio 2026 e per le successive 18-24 ore.

Il quadro meteo prevede il passaggio di una perturbazione che porterà:

Il monitoraggio è concentrato in particolare sulla criticità idrogeologica (rischio di allagamenti, piccoli smottamenti e sovraccarico della rete fognaria) nelle seguenti aree:

Zona E: Aniene (Area est della provincia di Roma e valle dell’Aniene).

Data la coincidenza con gli eventi previsti per domenica (come l’Angelus e il match Lazio-Napoli), si consiglia la massima prudenza negli spostamenti.

Il Comune di Roma e i centri operativi locali resteranno in contatto con la Protezione Civile per monitorare i punti critici della rete stradale e i sottopassi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.