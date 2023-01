Domenica di solidarietà: donazione sangue a Santa Bernadette

Una domenica di solidarietà per Colli Aniene. Sarà possibile donare il sangue, domenica 22 gennaio 2023 presso l’autoemoteca della Croce Rossa parcheggiata davanti alla parrocchia di Santa Bernadette Soubirous. Invitiamo tutti a dare, ancora una volta, la prova della sensibilità dei residenti di questo quartiere per la cronica carenza di sacche di sangue negli ospedali romani. Quello che a te costa solo un piccolo sacrificio di tempo e un fastidio sopportabile può rappresentare la salvezza per un’altra persona.

Per donare il sangue è bene prendere nota dei consigli della Regione Lazio sul sito Salute Lazio:

Le persone con età compresa tra i 18 e i 70 anni possono donare il sangue.

Per prenotare il giorno e l’ora della donazione, vi preghiamo di contattare il servizio trasfusionale o l’associazione donatori di riferimento.

È possibile donare il sangue anche nelle autoemoteche in base al seguente Calendario dei mesi di Dicembre 2022 e Gennaio 2023.

Ricordiamo che:

Le strutture per la raccolta del sangue sono esclusivamente destinate ai donatori e al loro percorso di donazione, con personale dedicato e formato.

La donazione del sangue è da considerarsi tra le “situazioni di necessità” e di conseguenza gli spostamenti dei donatori che si recano presso le sedi di raccolta sono autorizzati anche quando le disposizioni dovute all’epidemia Covid-19 non lo consentono.

È importante sapere che, però, non tutti e non sempre possono donare il sangue.

Chi non è in condizioni di salute ottimali può essere escluso dalle donazioni, temporaneamente o anche definitivamente:

Cause di esclusione temporanea

Cause di esclusione permanente

Non affidarti alle false informazioni sulla donazione di sangue, non c’è nessuna differenza tra il sangue dei vaccinati e quello dei non vaccinati, entrambi salvano vite ogni giorno! Le persone vaccinate possono tranquillamente donare il sangue e le sacche prelevate da chi è immunizzato sono utilizzate per le trasfusioni senza alcuna differenza dalle altre.

Per qualsiasi dubbio o altre informazioni fare riferimento al sito della Croce Rossa o a quello di Salute Lazio.