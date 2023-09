L’11 settembre 2023 alle ore 12 al tempio di Adriano in piazza di Pietra a Roma i funerali del sociologo Domenico De Masi, morto il 9 settembre all’età di 85 anni.

Studioso, ricercatore e consulente, professore emerito di Sociologia del lavoro dell’Università Sapienza di Roma. Autore di oltre trenta libri, riguardanti soprattutto la società postindustriale, la sociologia del lavoro, la creatività, la sociologia urbana e dello sviluppo.

“Un pugno nello stomaco – la testimonianza di Antonio Bassolino – una perdita grave e improvvisa, perché lui stesso ha scoperto tardi di essere ammalato”.

“Dall’ozio creativo al lavoro agile. Ci lascia un fine intellettuale, precursore dei tempi con le sue teorie innovative e difensore dei diritti sociali e civili.

Da preside della Facoltà di Sociologia della Comunicazione de “La Sapienza” aveva dimostrato di essere sempre dalla parte dei più deboli e dei giovani, il suo chiodo fisso”, hanno scritto gli europarlamentari del M5S in una nota.

“Era una persona straordinaria con cui confrontarsi, aperta e mai banale. L’ho incontrato – ha dichiarato Adolfo Urso, ministro per le Imprese e il made in Italy – durante i miei studi in Sociologia, nel Magistero della Sapienza, in quei difficili anni Settanta, lui docente e io studente, lui di sinistra ed io di destra. Il rispetto per le idee diverse non è mai mancato”.

“Domenico De Masi lascia oggi tante eredità. Tra tutte il suo sguardo su presente e futuro, mai stanco. Un grande dispiacere perdere una voce intellettuale così preziosa in questi anni”, così il presidente del Municipio Roma VIII Amedeo Ciaccheri.

“Una delle persone migliori che ho conosciuto, uno dei pochissimi italiani autenticamente per bene, in un paese bellissimo e disgraziato in cui la lotta fra buoni e cattivi è in realtà spesso un perenne teatrino tramite il quale un’unica, mediocre e bugiarda classe dirigente prende in giro il popolo. Uno studioso brillante, scrupoloso e onesto, un uomo capace di dire la verità senza mai usarne una di comodo, un amico simpatico, arguto, ironico, amante della vita, altruista e generoso, sempre pronto ad aiutare, consigliare, supportare quando ce n’era bisogno, e ridere insieme quando ce n’era l’opportunità.

Questo era Domenico de Masi, un grandissimo italiano che piango senza sosta da ore. Un amico, una bella persona, un faro sempre acceso.

Mi mancherà da morire, ma soprattutto mancherà all’Italia. Da oggi siamo tutti un po’ più tristi e un po’ più soli.

Addio Mimmo, ti voglio bene e te ne vorrò sempre”.

Il commosso ricordo dell’europarlamentare Dino Giarrusso.

“Uomo colto e profondo conoscitore dei mutamenti sociali che sapeva interpretare con un tratto di sapiente ironia, maestro per i tanti studenti che si sono formati con i suoi testi e le sue lezioni. Ai familiari vanno le mie più sentite condoglianze. Addio Professore. Ciao Mimmo”. Dichiara il Consigliere della Regione Lazio Alessio D’Amato.