Don Bosco, ancora spari in strada: gambizzato 19enne nel cortile di casa

Lo hanno preso alle gambe con almeno cinque colpi esplosi, vittima un ragazzo di 19 anni. L’episodio, è avvenuto intorno alle 2 di giovedì 11 dicembre in via Calpurnio Pisone, al quartiere Don Bosco, scatenando la paura tra residenti e passanti.

Il giovane aveva trascorso la serata con amici in un locale di via Tuscolana. Mentre tornava a casa, attraversando il cortile del condominio, è stato raggiunto da una manciata di proiettili, due dei quali lo hanno ferito; gli altri tre sono andati a vuoto. Il responsabile è poi fuggito a piedi.

Il 19enne è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, dove i medici lo hanno subito preso in cura. Fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti la Squadra Mobile, la Scientifica e le pattuglie di Torpignattara e Romanina, che hanno subito iniziato le indagini, visionando le immagini delle telecamere della zona e raccogliendo testimonianze.

Un episodio che riporta alla mente altri momenti di violenza recente nel quartiere. Meno di tre settimane fa, tra via Quinto Pedio e via Licinio Stolone, un 28enne era stato trovato in una pozza di sangue, colpito da almeno otto proiettili.

Una vicinanza geografica e temporale che mette in evidenza quanto il problema della violenza armata stia diventando sempre più presente nella zona.

Gli investigatori cercano ora di ricostruire il contesto della sparatoria e capire se si tratti di episodi isolati o collegati a dinamiche più complesse.

Intanto, tra i residenti cresce la preoccupazione: l’eco degli spari ha riportato nel quartiere il timore e la consapevolezza che, ancora una volta, qualcuno ha premuto il grilletto tra le case del Don Bosco.

