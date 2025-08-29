Don Bosco, in strada a torso nudo danneggia auto in sosta lanciando sassi

Momenti di tensione la scorsa sera in via Calpurnio Fiamma, dove un uomo in evidente stato di alterazione stava danneggiando diverse auto parcheggiate lanciando sassi.

Le numerose segnalazioni giunte al 112 NUE hanno permesso l’intervento immediato di una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Roma Cinecittà, che ha individuato e bloccato il responsabile: un 24enne italiano senza fissa dimora e con precedenti.

Durante la conduzione in caserma, il giovane è andato nuovamente in escandescenza, colpendo i militari con calci e pugni. Solo dopo essere stato immobilizzato, i carabinieri hanno potuto procedere all’arresto.

Per il 24enne scattano le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di fornire le proprie generalità.

