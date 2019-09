Don Julio è il nuovo parroco di San Romano in largo Beltramelli

Il 1° settembre 2019 don Marco, Parroco per 10 anni di San Romano in piazza Beltramelli, è andato ad intraprendere un altro segmento del proprio magistero alla Cappellania dell’Istituto di pena “Rebibbia”. Formuliamo all’apprezzato sacerdote i ringraziamenti più commossi e tanti auguri per la nuova fatica.

A S. Romano è tornato come parroco l’antico Vicario parrocchiale don Julio. “Il Cardinale ha ritenuto di farmi tornare qui, sono confuso, non ho dormito” è stato l’approccio con i fedeli della prima messa domenicale. Auguri al nuovo pastore destinato a noi.

Ancora da definire la data dell’insediamento, presumibilmente con il Cardinale vicario di Roma.

Vittorio Santarsiere